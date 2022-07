OL : 24 joueurs utilisés contre Willem II et le Feyenoord Rotterdam

Peter Bosz a fait confiance à 24 joueurs contre Willem II et le Feyenoord Rotterdam. À moins de deux semaines de la reprise du championnat contre Ajaccio, une équipe semble se dégager pour démarrer la Ligue 1.

Peter Bosz n'a pas menti. "Ce qu’on va faire dans les deux matches (Willem II puis Feyenoord), c’est que chaque joueur ou presque va jouer 90 minutes", expliquait-il depuis les Pays-Bas où le groupe lyonnais était en stage la semaine dernière. Sur ces deux rencontres, 24 joueurs ont été utilisés par le coach néerlandais. Lors de la première confrontation contre Willem II, samedi après-midi à 16h, le onze de départ est resté inchangé durant l'intégralité du match. Emmenée par quelques joueurs d'expérience, dont Jerôme Boateng ou Houssem Aouar, et plusieurs jeunes issus du centre de formation (El Arouch, Lomami, Barcola, Dib et Cherki), cette équipe dite B a coulé face à une formation reléguée en deuxième division (5-0). Attendus pour ce match, Moussa Dembélé (gêne musculaire), Sinaly Diomandé (malade), Cenk Ozkaçar (blessé et resté en soins) étaient absents.

Un onze proche de celui qui devrait débuter en Ligue 1

Si des doutes commençaient à s'installer après ce naufrage, la seconde opposition du week-end, contre le Feyenoord Rotterdam dimanche (16h45), a apporté son lot de satisfactions (0-2). Surtout, l'entraîneur de l'OL a semblé aligner un onze proche de celui qui devrait débuter face à Ajaccio le 5 août prochain en match d'ouverture de la Ligue 1. Hormis Tetê, remplacé à la 71e minute de jeu par Sekou Lega, et Karl Toko-Ekambi, qui a laissé sa place au jeune Noam Bonnet dans les derniers instants de la partie, tous les autres Lyonnais ont eu plus de 90 minutes à se mettre sous les dents.

Présents en tribunes, Maxence Caqueret continue son travail individuel pendant que Corentin Tolisso a repris l'entraînement collectif. "On a Maxence (Caqueret) qui a une entorse à sa cheville. Corentin (Tolisso) s’est partiellement entraîné avec le groupe hier (mercredi) et encore un peu plus aujourd’hui (jeudi), nous confiait Bosz. Les deux hommes, voués à des places de titulaires, pourraient être un peu juste d'ici la reprise du championnat dans moins de deux semaines. Reste à savoir si la dernière recrue en date, Nicolas Tagliafico, peut être aligné, aux dépens d'Henrique, dès la première journée de championnat. L'ultime match de préparation contre l'Inter Milan devrait apporter des éléments de réponse.

Le onze qui semble se dégager : Lopes - Gusto, Thiago Mendes, Lukeba, Henrique (ou Tagliafico) - Paquetà, Lepenant (ou Caqueret), Reine-Adelaïde (ou Tolisso)- Tetê, Lacazette, Toko-Ekambi