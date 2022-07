Feyenoord - OL (0-2) : un clean-sheet bon pour le moral

Pour la 2e fois seulement de la préparation, l'OL a bouclé un match sans prendre de but. L'Olympique lyonnais a réalisé un clean-sheet face au Feyenoord (0-2), un bilan toujours bon pour le moral.

Dimanche, un petit événement est survenu à Rotterdam. Outre le but de Jeff Reine-Adélaïde, il faut noter que l'OL a réalisé un clean-sheet face au Feyenoord (0-2). Sur les 7 premiers matches amicaux, ce n'est que la 2e fois que l'Olympique lyonnais parvient à préserver sa cage. La 1re fois, c'était contre le Dynamo Kiev (3-0).

Alors pour Peter Bosz, voir sa formation ne pas céder était très important. "En deuxième mi-temps, c’était une autre partie. On était dans un bloc mais on était trop bas. Les joueurs étaient très fatigués. On n’a joué qu’avec onze gars alors que eux ont changé avec des jeunes. Donc on s’est dit qu’il fallait rester compact et ne pas prendre de buts. C’était l’objectif et on l’a fait", a retenu l'entraîneur rhodanien.

Lopes, Mendes et Gusto se distinguent

On a vu un Thiago Mendes solide et très souvent bien placé, mais aussi des parades d'Anthony Lopes. Bien que bousculés, les coéquipiers d'Henrique ont su faire le dos rond après la pause, un bon signe mental avant le début du championnat. "On peut toujours faire mieux. Ce dimanche, Castello (Lukeba) n’était pas à un top niveau. Il a perdu deux fois la balle en voulant dégager trop vite, s'est rappelé le coach néerlandais. Anthony aussi a joué beaucoup de ballons longs mais je comprend avec l'état du terrain. Malo Gusto a été très fort et pas que physiquement."

Puisque l'OL s'est accroché, il a obtenu en récompense un bon résultat avec cette victoire. Il reste toutefois encore du chemin avant que cette équipe ne soit totalement prête. Si ce sont les remplaçants qui ont sombré samedi contre Willem II, il ne faut pas oublier que l'Olympique lyonnais a encaissé 5 buts avec à la clé une piètre prestation défensive. Ce fut mieux le lendemain, mais il faudra confirmer cela face à l'Inter Milan le 30 juillet. "Ça fait plaisir de gagner parce que j’ai vu un groupe qui voulait ce succès contre un bon adversaire. Au début, on a eu des problèmes avec beaucoup de joueurs qui plongeaient en profondeur et des permutations sans savoir qui devait y aller ou non, donc il fallait parler", a observé Bosz, qui a apprécié le comportement de ses hommes, même dans la difficulté.