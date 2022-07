Feyenoord – OL (0-2) : Reine-Adélaïde, le revenant qui tombe à pic

Buteur pour la première fois depuis décembre 2020 avec Nice, Jeff Reine-Adélaïde a retrouvé cette joie dimanche face à Feyenoord (0-2). Pour l'heure, il apparaît comme l'un des gagnants de la préparation.

Avec notre envoyé spécial à Rotterdam (Pays-Bas).

Enfin de la détermination. Dimanche, pour son 2e match en terre néerlandaise, l’OL a montré un tout autre visage. L’équipe dite A a conclu le stage par un succès contre Feynoord (0-2). Une bonne occasion de se rassurer. S’il faut toujours pondérer, dans un sens comme un autre, le jugement d’une rencontre amicale, on peut louer la bonne attitude des joueurs lyonnais. A l’image de Jeff Reine-Adélaïde, qui a rendu une copie très intéressante. Un contraste saisissant avec ce qu’on a vu, la veille, du côté de Willem II (5-0).

De retour dans l’équipe, après plusieurs mois de galères suite à ses blessures (deux ruptures des ligaments croisés), le milieu a montré un visage satisfaisant jusqu'ici dans cette présaison. "Je me sens bien, je retrouve de bonnes sensations, surtout avec le ballon et dans les courses offensives et défensives car à mon poste, il faut être capable d'en faire beaucoup. C'est bien pour moi de pouvoir faire une bonne préparation et d'attaquer très bien avec le groupe, s'est-il réjoui. J'ai beaucoup d'envie avec tout ce qui m'est arrivé. C'est une nouvelle opportunité pour moi de jouer au foot. Je continue de travailler et je suis très heureux."

Il a rattrapé son retard sur la concurrence

Mieux moralement et physiquement, l'ancien Gunners, qui paraissait débuter cette campagne avec un cran de retard par rapport à certains concurrents, a visiblement marqué des points auprès de Peter Bosz et du staff. Ce but inscrit dimanche récompense aussi une prestation globalement convaincante. "Oui c'est un bon moment pour moi. J'ai savouré car cela faisait un moment que je n'avais pas marqué (depuis le 23 décembre 2020 avec Nice), en plus, cela a aidé l'équipe à remporter la partie et à nous donner deux buts d'écart, s'est-il satisfait. Il faisait très chaud, même si le temps était magnifique. Le plus important, c'était de gagner et d'engranger de la confiance grâce à ces matches et à ces victoires."

S'il ne faut pas tirer de conclusions trop hâtives de cette semaine aux Pays-Bas, il se peut que la hiérarchie au milieu de terrain ait pour l'instant été quelque peu chamboulée. Ainsi, Romain Faivre, qui jusqu'à là évoluait avec "l'équipe A", s'est retrouvé à jouer avec la "formation B" samedi. Jeff Reine-Adélaïde lui a poursuivi dans le 11 qui devrait débuter, avec de possibles retouches, le championnat. "J'étais content d'être titulaire. Je prends les rencontres les unes après les autres. Le coach fait ses choix. Lorsqu'il me met sur le terrain, j'essaye de tout donner pour aider l'équipe", a affirmé le joueur de 24 ans.

Enfin une préparation complète pour Reine-Adélaïde

Revenu en mars dernier après avoir repris du rythme avec la réserve en National 2, l'ancien capitaine de l'équipe de France Espoirs avait eu du mal à retrouver son niveau, ce qui reste logique du fait de sa très longue absence. Présent depuis début juillet, il bénéficie enfin d'une vraie préparation, ce qui lui permet de retrouver la pleine mesure de son potentiel. "Jeff n'a pas joué pendant longtemps, il est très important pour lui de prendre ces minutes", a confirmé Bosz dimanche soir.

A l'image de l'équipe et de la 2e période, il reste toutefois du travail à accomplir afin d'être prêt pour le 5 août et la réception d'Ajaccio pour la reprise de la Ligue 1. Comme ses coéquipiers, Reine-Adélaïde est apparu émoussé après l'heure de jeu. Surtout, avec deux titulaires en puissance encore à l'infirmerie pour quelques jours, le relâchement est interdit. "Si Max (Caqueret) et Coco (Tolisso) reviennent, il y aura de la concurrence", a glissé l'entraîneur rhodanien, de quoi laisser planer le doute sur le milieu de terrain qu'il alignera dans moins de deux semaines.