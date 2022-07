Feyenoord - OL (0-2) : Peter Bosz a "vu une équipe qui voulait gagner"

Au lendemain de la défaite contre Willem II, Peter Bosz a retrouvé le sourire. La victoire de l’OL contre Feyenoord (2-0) plus la prestation aboutie dans la difficulté lui ont plu.

De notre envoyé spécial à Rotterdam (Pays-Bas).

Son sentiment après la victoire

Ça fait plaisir de gagner parce que j’ai vu une équipe qui voulait un bon résultat contre un bon adversaire. Au début, on a eu des problèmes avec beaucoup de joueurs qui plongeaient en profondeur et des permutations sans savoir qui devait y aller ou non donc il fallait parler. Je pense qu’à un moment donné, on a pris le match en mains. Le but nous aide bien sûr mais on a bien joué, on a eu des occasions en première période.

En deuxième mi-temps, c’était un autre match. On était dans un bloc mais on était trop bas. Les joueurs étaient très fatigués. On n’a joué qu’avec onze joueurs alors que eux ont changé avec des jeunes. Donc on s’est dit qu’il fallait rester compact et ne pas prendre de buts. C’était l’objectif aujourd’hui et on l’a fait.

Un contenu intéressant ?

On doit encore plus varier le jeu avec des changements d’aile mais quand tu es fatigué dans ton corps, tu es aussi fatigué dans ta tête. Quand tu ne regardes pas avant d’avoir reçu le ballon, c’est plus difficile. C’est une grosse différence et avec la chaleur aujourd’hui, c’était très bien pour nous, pour travailler.

Des milieux qui ont marqué des points

Lucas (Paquetà) est bien sûr un milieu offensif, Jeff (Reine-Adelaïde) n’a pas joué pendant longtemps donc il prend beaucoup de minutes et c’est important. Le petit Johann (Lepenant) jouait en Ligue 2 et là ça va très vite donc pour lui c’est super qu’il prenne des minutes car ça l’oblige à penser plus vite. Il y a beaucoup de choses à améliorer, c’est normal mais on est sur la bonne voie.

Bosz : "Il va y avoir de la concurrence au milieu"

Lacazette encore dur à trouver

C’est pour ça que c’est important pour moi qu’il joue à chaque match avec ces joueurs autour de lui. Ils le connaissent parce qu’ils l’ont vu à la télé mais jouer avec lui c’est différent. C’est un attaquant au profil différent de Moussa Dembélé donc il faut se connaitre. Il a déjà quelques automatismes avec Karl Toko-Ekambi. Ils font déjà des choses ensemble et ça ne peut qu’être meilleur. Aujourd’hui, il nous a donné confiance avec notre but.

La défense solide et un clean-sheet

On peut toujours faire mieux. Aujourd’hui, Castello (Lukeba) n’était pas à un top niveau. Il a perdu deux ballons en voulant dégager trop vite. Anthony (Lopes) aussi a joué beaucoup de ballons longs mais je comprend avec l'état du terrain. Malo Gusto a été très fort et pas que physiquement.

De la concurrence à venir au milieu ?

Il y a beaucoup de concurrence et croyez-moi, chaque entraîneur choisit les joueurs qu’il pense qu’ils vont lui faire gagner les matchs. En ce moment, il y a beaucoup de joueurs avec malheureusement deux blessés. Romain (Faivre) peut jouer à d’autres postes comme au milieu. Il avait fait un très bon match contre le Dynamo Kiev. Si Maxence et Corentin reviennent, il y aura de la concurrence.

Bosz : "Les joueurs doivent apprendre à connaître Lacazette"

Le recrutement d’une sentinelle

Je ne recherche rien mais ça peut arriver, comme avec Léo (Dubois), que des joueurs partent.

Une défaite samedi qui passe mal ?

De temps en temps, comme entraîneur, tu as besoin de moments comme ça. Dans une saison, ça ne peut pas aller qu’en montant donc ça arrive et heureusement, ça arrive en préparation. Je préfère ça que dans un match de championnat. Même si on avait perdu aujourd’hui, je ne vais pas paniquer parce que je connais les joueurs, ça peut arriver, tu peux perdre. Ceux d’hier peuvent mieux faire et les plus expérimentés ont montré à Lyon que c’était des bons joueurs. Je n’ai pas eu peur.