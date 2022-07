OL : Mohamed El Arouch est "blessé", confie Peter Bosz

Mohamed El Arouch était absent, mardi soir, lors de la deuxième séance collective ouverte au public de l'été. Interrogé par un supporteur, Peter Bosz a indiqué que le jeune Lyonnais était "blessé".

Unique buteur côté OL lors de la première partie contre le Dynamo Kiev (1-3), Mohamed El Arouch fait partie de ceux qui ont marqué des points durant cette préparation estivale. "Quand tu marques un but, ça ne veut pas dire que tu as bien joué, lançait tout sourire Peter Bosz, en marge de la rencontre. Plus sérieusement, Mohamed fait partie de notre effectif et il est avec nous."

Lega et Dib sont redescendus en N2

Mais ce mardi, lors de la deuxième séance d'entraînement ouverte au public de l'été, le meneur de jeu de 18 ans n'était pas présent avec ses coéquipiers au Training Center de Décines-Charpieu. Si l'on pouvait penser dans un premier temps qu'il était redescendu avec l'équipe réserve, comme Sekou Lega ou Djibrail Dib, le coach néerlandais a finalement indiqué que le jeune joueur issu de la génération 2004 était "blessé", en réponse à la question d'un supporteur présent aux abords du terrain d'honneur Gérard Houllier. La nature de la blessure n'est pas encore connue.