OL : "Nos méthodes de travail ont évolué" après la saison manquée

Responsable du département analyse à l'OL, Yannick Pothier s'est livré sur l'évolution de ses méthodes de travail après un exercice loupé. L'analyste vidéo a confié être "revanchard de la saison dernière".

Revenu d'une semaine de stage aux Pays-Bas, Yannick Pothier a œuvré, avec le reste du staff, pour préparer au mieux la reprise du championnat. Dans son travail, le responsable du département analyse à Lyon est accompagné par Anthony Michel et Geoffrey Garcia, auxquels se greffe une troisième "personne qui nous accompagne sur l’intégration et la transformation des datas, à savoir Geoffrey Larané", a-t-il expliqué sur le site de l'OL. Déjà interrogé sur son métier pour Olympique-et-lyonnais.com en avril 2021, l'analyste vidéo a détaillé ce qui a changé depuis l'année dernière au sein du club rhodanien. "On reste avec le même staff, mais on a des évolutions dans les méthodes. On se remet aussi en question dans notre métier et on est revanchards de la saison dernière, a-t-il confié au micro d'OL Play. On va revoir beaucoup de choses qui n'ont pas fonctionné l’année précédente pour progresser."

"On veut améliorer notre façon de jouer"

Il s'est aussi livré sur son rôle, et celui de ses collègues, dans cette préparation estivale. "On est équipé de drones. On capte tout ce qu’il se passe avec un angle optimal, et on y regarde dans le détail, a-t-il ajouté. On veut améliorer notre façon de jouer, on a une philosophie. Au-delà de ça, on cherche des indicateurs, des repères et des solutions, pour les proposer aux joueurs", a conclu celui qui est arrivé dans le Rhône en 2015. Si l'Olympique lyonnais veut rebondir après une décevante huitième place, des changements doivent en effet être opérés à tous les étages.