Ligue 1 : Reims - OL programmé le dimanche 28 août à 17h05

Wout Faes et Lucas Paqueta (Photo by FRANCOIS NASCIMBENI / AFP)

Pour ce deuxième match à l’extérieur de la saison, l’OL rendra visite au Stade de Reims. La rencontre de la 4e journée aura lieu le dimanche 28 août à 17h05. Elle sera co-diffusée par Canal+ Sport et Prime Video.

Le vendredi à la maison, le dimanche à l’extérieur. Pour les quatre premières journées de championnat, l’OL respecte une certaine symétrie dans son calendrier. Après un premier match dominical loin des bases décinoises contre Lorient, les joueurs de Peter Bosz joueront encore une fois un dimanche pour le deuxième déplacement. Sur le chemin qui doit les amener en Champagne, les Lyonnais affronteront le Stade de Reims, le dimanche 28 août mais à 17h05 cette fois-ci, contre 13h en Bretagne.

Un rouge pour Bosz, un raté pour Dembélé

Pour suivre cette rencontre, il y aura l’embarras du choix puisque ce rendez-vous dominical sera à la fois diffusé sur Canal+ Sport, qui a diffusé les deux derniers matchs amicaux lyonnais, et sur Prime Video. La saison dernière, l’OL n’avait pas réussi à trouver la faille au stade Auguste Delaune (0-0) avec notamment un carton rouge pour Peter Bosz et un incroyable raté de Moussa Dembélé à quelques centimètres du but. La date est désormais cochée dans le calendrier pour remettre les pendules à zéro pour l’attaquant lyonnais.