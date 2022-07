OL - Euro 2022 : "On a encore tout à prouver", estime Delphine Cascarino

Janice Cayman (Belgique) et Delphine Cascarino (France) lors de l’Euro 2022 (Photo by Oli SCARFF / AFP)

Avant de se mesurer à l'Allemagne ce mercredi à 21 heures, Delphine Cascarino veut y croire, même si elle sait que la France "a encore tout à prouver" dans cet Euro.

Les Fenottes de l'équipe de France ont rendez-vous avec leur destin. Qualifiées pour la première demi-finale de leur histoire dans un championnat d'Europe, les Bleues peuvent viser encore plus haut en s'imposant contre l'Allemagne de Sara Däbritz mercredi à 21 heures. La veille, elles ont quitté leur camp de base d'Ashby, en Angleterre, direction le Stadium MK, à Milton Keynes, où aura lieu la rencontre. "Ce départ annonce de grands matches. (...) France - Allemagne, c'est une affiche de rêve contre une nation qui a déjà tout gagné. Nous, on n'a encore rien gagné, on a tout à prouver, a confié Delphine Cascarino dans une vidéo publiée sur le site de la FFF. J'ai souvent gagné contre l'Allemagne avec les équipes jeunes de la France. Il y a beaucoup de joueuses que l'on connaît, dont Sara (Däbritz) qui va être ma future coéquipière à l'OL la saison prochaine".

"On mérite de gagner un titre"

Buteuse pour son entrée en lice dans la compétition, et élue joueuse du match contre la Belgique (2-1), l'ailière de l'Olympique lyonnais s'attend à un match très compliqué en demi-finale. "Il y aura beaucoup de combativité. Les Allemandes vont vouloir marquer dès le début de la rencontre, il faut s'attendre à une haute intensité pendant 90 minutes, a estimé la Lyonnaise de 25 ans. Notre objectif, c'est d'aller en finale à Wembley. On ne va pas s'arrêter-là et tout donner pour aller au bout. On mérite de gagner un titre, on travaille pour depuis des années", a-t-elle complété. Face à la Mannschaft, qui n'a pas encore encaissé le moindre but depuis le début du tournoi, le défi s'annonce de taille.