OL - Euro 2022 : les Fenottes françaises ont rendez-vous avec leur destin

Après l’Angleterre mardi, la France et l’Allemagne se disputent ce mercredi (21h) la deuxième place en finale de l'Euro 2022. Contre Sara Däbritz, les cinq Fenottes françaises vont tenter de décrocher leur billet pour un rendez-vous historique.

L’équipe de France féminine voulait écrire son histoire avant le début de l’Euro 2022, elle est désormais face à son plus grand défi. Après avoir éliminé les Pays-Bas en quarts, les Bleues s’attaquent à un nouveau gros morceau du continent, à savoir l’Allemagne. En plus de la rivalité historique entre les deux nations, se joue une place en finale du tournoi continental. Ce ne sera pas une première pour la Mannschaft mais pour la France si. Le rendez-vous de ce mercredi (21h) revêt donc une importance capitale pour Corinne Diacre et sa bande, toujours à la recherche d’un premier titre international.

Une absence de marque en Allemagne

Après avoir fait sauter le verrou psychologique des quarts de finales, les Bleues abordent ce rendez-vous avec confiance. Face aux Allemandes de Sara Däbritz, le onze titulaire devrait être le même que lors du tour précédent même si la bonne entrée de Selma Bacha pourrait apporter une nuance. Une chose est sure, Klara Bühl, la meilleure Allemande depuis le début de l’Euro, n’en sera pas. L’ailière a été testée positive au Covid-19 et va donc manquer cette demi-finale qui permettra de savoir qui de la France ou l’Allemagne tentera de faire tomber l’Angleterre sur ses terres le 31 juillet prochain.

La composition probable des Bleues : Peyrad-Magnin - Périsset, Mbock, Renard (cap), Karchaoui - Geyoro, Bilbault, Toletti - Diani, Malard, Cascarino