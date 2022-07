OL : Selma Bacha élue "joueuse du match" France - Pays-Bas

Remplaçante au coup d’envoi contre les Pays-Bas, Selma Bacha a profité de l’heure de jeu octroyée pour faire la différence. La latérale de l’OL a été élue "joueuse du match".

Elle n’est rentrée qu’à l’heure de jeu mais sa fougue a fait la différence et grandement aidé l’équipe de France. Remplaçante au coup d’envoi du quart de finale entre les Bleues et les Pays-Bas, Selma Bacha a joué 60 minutes, samedi soir, mais a presque tout changé. Profitant d’un réajustement tactique de Corinne Diacre, la Lyonnaise est entrée au poste d’ailière, faisant passer Delphine Cascarino à droite, son côté fétiche.

Comme c’est le cas avec les Fenottes, Bacha a montré tout ce qui fait sa force, entre générosité, explosivité et une énergie communicative qui a permis à la France de se qualifier pour la première fois de son histoire en demi-finale d’un tournoi. La Fenotte a tellement impacté le jeu français qu’elle a été désignée "joueuse du match" par l’UEFA. "Quand vous avez une coach qui vous fait confiance et qui trouve toujours les bons mots, rentrer dans un match comme ça, sans pression, et de jouer mon football, il n’y a pas meilleur que ça."

L’heure est désormais à la récupération pour Selma Bacha et les Bleues. Avec l’objectif d’écrire encore un peu plus l’histoire contre l’Allemagne, mercredi.