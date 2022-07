Ayant repris l’entraînement depuis trois semaines, la réserve de l’OL a disputé son premier match de préparation, samedi. Face à Vaulx-en-Velin, les joueurs de Gueïda Fofana ont fait match nul (1-1).

Pendant que l’équipe première était en train de prendre une manita du côté de Tilbourg contre Willem II (5-0), la réserve de l’OL faisait, elle, ses premiers pas dans un match de préparation, samedi soir. Trois semaines après avoir repris le chemin de l’entraînement, le groupe de National 2 a disputé son premier match amical contre les voisins de Vaulx-en-Velin au centre d’entraînement lyonnais. Cette première s’est soldée par un match nul (1-1).

En pleine préparation pour la reprise de N2 le 20 août prochain à Fréjus, les hommes de Gueïda Fofana ont tenté de mettre en pratique ce qui a été travaillé depuis la reprise. Avec encore un effectif loin d’être au complet entre ceux qui sont partis en stage aux Pays-Bas (El Arouch, Lomami, Dib, Lega) et certains absents (Degorce, Bounaas, etc), l’équipe reste en rodage.

Dans ce premier amical, Yannis Lagha a provoqué et raté un penalty avant qu’Eli Wissa, de retour d’un prêt à Villefranche, ne juge bien le coup pour intercepter une passe en retrait mal ajustée et ainsi égaliser. Cette première sortie a été l’occasion de voir certains U19 vainqueurs de la Coupe Gambardella la saison dernière ou encore Juan Carlos Ozuna et Abdellah Baalal. Le jeune attaquant mexicain et le milieu marocain sont à l’essai.