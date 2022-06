Les réservistes sous contrat professionnel avec l’OL Sofiane Augarreau, Eli Wissa et Thibaut Ehling font leur retour. Les jeunes joueurs ont évolué en prêt cette saison, sans grand succès.

Parmi les joueurs revenus de prêts à l’OL, certains ont pu faire valoir leurs qualités. On pense notamment à Cenk Özkacar et à Florent Da Silva, de retour après des exercices pleins à l’OH Louvain et au FC Villefranche. Mais certains jeunes Gones n’ont pas connu autant de succès sous leurs couleurs temporaires. C’est le cas de Thibaut Ehling, prêté en août dernier du côté du SC Farense, en D2 portugaise. Cantonné avec les équipes jeunes, l’attaquant de 21 ans a manqué la première partie de saison, et n’a joué pour la première fois qu’en janvier dernier. Il a disputé au total 8 matchs de Liga Revelção U23, dont 4 en tant que titulaire.

Saison presque blanche pour Augarreau

Et ce n'est pas tout. Peu utilisé par Gueïda Fofana, Eli Wissa avait fait ses valises à l’hiver dernier. L’avant-centre de 19 ans s’était rendu à Villefranche tout comme le jeune Da Silva, mais avec moins de réussite. L’ancien Lavallois compte au total 7 entrées et une seule titularisation dans le Beaujolais. Un maigre tant de jeu qui ne lui aura pas permis de trouver le chemin des filets ou de délivrer une passe décisive.

Enfin, la tentative de relancer Sofiane Augarreau en deuxième division belge a également échoué. Le milieu de terrain, rarement épargné par les blessures, ne compte qu’une seule apparition sous la tunique du RE Virton depuis le mois de janvier.