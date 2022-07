Club partenaire de l'OL, Villefranche ne montera finalement pas en Ligue 2

A deux jours de la reprise de la Ligue 2, Villefranche est enfin fixé sur son sort. Après le feu vert du comité exécutif de la FFF pour le maintien des Girondins de Bordeaux, les Caladois ne monteront pas. Pour la plus grande colère de leur président.

Après avoir été rétrogradé administrativement en National par la DNCG le 14 juin dernier et confirmé en appel le 5 juillet, les Girondins de Bordeaux évolueront bien en Ligue 2 la saison prochaine. Suivant les recommandations du CNOSF et une demande de conciliation, le Comité Exécutif de la FFF a donné son feu vert pour voir les Bordelais rester dans l’antichambre de la Ligue 1, quelques mois après la relégation. Cette décision a été rendue deux jours seulement avant la reprise du championnat. Devant affronter Valenciennes, le club girondin ne sait pas encore s’il jouera samedi ou pas

"Le comité exécutif de la FFF demande à la Direction Nationale du Contrôle de Gestion des clubs professionnels (DNCG) de convoquer le FC Girondins de Bordeaux pour juger de toute mesure immédiate de suivi et de contrôle à son encontre, précise le communiqué de la FFF. Le comité exécutif de la FFF demande également à la DNCG d'exercer un contrôle financier renforcé et régulier du club durant la saison 2022-2023."

Terrier : "C'est totalement illégal"

Si l’heure est à la fête en Gironde, c’est la soupe à la grimace du côté de Villefranche-sur-Saône. Dans l’attente du verdict afin de savoir si le club pouvait monter ou non, c’est la douche froide ce mercredi pour le club partenaire de l’OL. Particulièrement virulent depuis l’ouverture du dossier, Philippe Terrier n’a pas mâché ses mots au moment de réagir à la décision de la FFF.

"Le CNOSF, normalement, est censé valider ou invalider ce que la DNCG a fait, en se penchant sur les éléments fournis à la DNCG. Mais là, ils se sont penchés sur de nouveaux éléments ! C'est totalement illégal, on est sur un truc farfelu, s'est emporté le président dans L'Equipe. Des personnes haut placées dans la Fédération m'ont dit : 'si cela avait été un autre club, on suivrait les règles. Mais là, ce sont les Girondins de Bordeaux.' Mais attendez, on est dans une démocratie, non ?"

Après le coup de casque reçu par cette décision, Villefranche-sur-Saône va devoir vite rebondir. Il y a désormais un mercato à finir et un championnat de National à jouer avec une montée à aller chercher. Avec un recrutement en stand-by pendant des semaines, ce sera plus compliqué mais au moins celle-là, personne ne pourra la prendre aux tigres caladois.