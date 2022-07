Au lendemain de l’élimination de l’équipe de France à l’Euro 2022, Noël Le Graët a fait le point sur l’évolution du football féminin. Le président de la FFF ne comprend pas les critiques comme celles d’Ada Hegerberg ou Sonia Bompastor.

Une fois de plus, le coche a été raté par les Bleues. Parmi les favorites de l’Euro 2022, les coéquipières de Wendie Renard n’ont pas réussi à enjamber la dernière marche qui les auraient propulsées en finale. Après sa défaite contre l’Allemagne, la France regardera le match de dimanche à la télé. Cette nouvelle désillusion ne semble pas avoir fragilisé Corinne Diacre, bien au contraire. Au lendemain de l’élimination, Noël Le Graët a confirmé son désir de voir la sélectionneuse continuer à son poste.

"Pour moi, il faut aller jusqu'aux JO. C'est une discussion que je vais avoir, a déclaré le président de la FFF à L’Equipe. Mais je vois mal dire sans arrêt si tu réussis ça, tu continues. Les JO, c'est quelque chose d'important en France. Il faut que la sélectionneuse soit sécurisée jusque-là."

Le Graët : "De quoi on se plaint ?"

En maintenant Diacre à la tête des Bleues, Le Graët réduit donc encore un peu plus les chances de voir Amandine Henry et Eugénie Le Sommer reporter le maillot français. Faisant la tournée des médias, ce jeudi, l’ancien président de Guingamp est aussi revenu sur les critiques qui s’abattent sur l’évolution du football féminin en France. Sans les nommer directement, les prises de positions d’Ada Hegerberg (lien) et Sonia Bompastor, dans Tant qu'il y aura des Gones, font partie des déclarations qui sont dans le viseur.

"C'est vrai que l'Angleterre se développe énormément, avec des moyens tout à fait différents des nôtres. Mais dire que le football français ne se développe pas est une grave erreur, a-t-il indiqué ensuite dans un entretien à l’AFP. En nombre de licenciées, on continue de se développer. Notre équipe A enchaîne 18 matches sans défaite, ce n'est pas si mal. Et on a quand même un club (Lyon, ndlr) qui est champion d'Europe, de quoi on se plaint ? On peut toujours mieux faire, mais notre équipe A est de haut niveau, troisième mondiale ce n'est pas si mal."

Malgré certaines réticences notamment à l’OL et une concurrence accrue, l’heure n’est donc pas au changement dans le foot féminin français.