Grâce à un doublé d’Alexandra Popp, l’Allemagne s’est qualifiée pour la finale de l’Euro 2022. Ayant déjoué, la France va encore devoir attendre avant de pouvoir connaitre ce sentiment final.

L’équipe de France avait l’occasion d’écrire une partie de son histoire à Milton Keynes mais a finalement déjoué. Certainement prises par l’enjeu de la rencontre, les Bleues n’ont pas démérité contre l’Allemagne mais n’ont jamais vraiment été en mesure de faire douter leur adversaire. Derrière sa diablesse d’Alexandra Popp, auteure d’un doublé, la Mannschaft s’est qualifiée pour la finale de l’Euro 2022 (2-1) et défiera l’Angleterre sur ses terres, le 31 juillet à Wembley. Cette élimination est une vraie désillusion pour la France qui avait clairement affiché son désir de décrocher son premier titre international outre-Manche.

Il n’y aura finalement même pas de première finale dans un tournoi majeur. En misant sur le même onze titulaire que face aux Pays-Bas, Corinne Diacre a voulu miser sur la continuité et le pari n’a pas marché. Face à des Allemandes mettant beaucoup d’intensité, les Bleues ont eu du mal à répondre et ont craqué une première fois sous les coups de Popp, cinq minutes avant la pause. Ce 100e but allemand dans un Euro aurait pu couper les jambes des coéquipières de Wendie Renard mais elles ont finalement trouvé les ressources pour rapidement égaliser grâce à Diani. Aidée par la gardienne allemande, la Parisienne a envoyé une frappe depuis l’extérieur de la surface et touché le poteau. La balle a rebondi sur le dos de Frohoms et terminé au fond des filets. (1-1, 44e).

Däbritz représentera l'OL à Wembley

Choisissant de faire entrer Selma Bacha dès le retour des vestiaires en lieu et place de Melvine Malard, Diacre a tenté son coup de poker. Il y a eu du mieux dans le jeu français comme cette tête de Renard trop piquée (64e) mais une fois encore, la France va être crucifier par Alexandre Popp. Profitant d’un coup de billard dans la surface suivi d’un centre, l’attaquante allemande prend le meilleur sur Griedge Mbock et envoie l’Allemagne en finale à un quart d’heure de la fin. Il y aura bien une joueuse de l’OL en finale de l’Euro mais ce ne seront pas les cinq Fenottes de l’équipe de France. A Sara Däbritz de porter haut les couleurs lyonnaises désormais.