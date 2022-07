OL - Euro 2022 : Wendie Renard a les yeux rivés sur le trophée

Invaincues depuis le début de l’Euro 2022, les Bleues affrontent l’Allemagne en demi-finale, ce mercredi. Wendie Renard estime que l’Euro ne sera réussi qu’avec un titre à la clé.

Mardi soir, l’Angleterre a envoyé un message en demi-finale de l’Euro 2022. A domicile, les Anglaises ne comptent pas laisser filer le titre continental. Après avoir étrillé (4-0) la Suède, le pays hôte attend désormais de savoir qui de l’Allemagne ou de la France sera son adversaire. La finale à Wembley sera quoi qu’il arrive rêvée mais les Bleues comptent bien en être et surtout décrocher le premier titre de leur histoire.

"Ce parcours ne représentera quelque chose que si tu gagnes le trophée. Si tu ne gagnes pas, on ne parle pas de troisième ou quatrième match, on ne parle que du vainqueur. Que je perdes en quarts ou en demies, ça ne me change rien du tout", a déclaré Wendie Renard en conférence de presse mardi avant de poursuivre.

"Par contre, si tu gagnes, on va parler de toi et l’objectif, il est uniquement sur le trophée et pour ça, on a un gros match face à une équipe qui, elle, a gagné beaucoup de trophées. On sait que ça va être difficile mais il n’y a rien d’impossible dans la vie, surtout quand on a de la qualité dans ce groupe."

Les Bleues doivent être impériales

Déjà vainqueur de la D1 féminine et de la Ligue des champions cette saison, la capitaine de l’équipe de France est ambitieuse et veut enfin réussir avec son pays après tant d’échecs. Avec de penser à soulever le trophée à Londres, les Bleues doivent déjà passer l’obstacle allemand. Pas une mince affaire contre une des meilleures nations du football féminin depuis deux décennies. Mais à coeur vaillant, rien d’impossible comme le dirait si bien Jean-Michel Aulas.

"On regarde le palmarès de l’équipe allemande et le nôtre est vierge mais en terme d’expérience et de vécu, ce sont deux grandes nations. On est en demi-finale d’un championnat d’Europe donc je pense que si on a fait ce parcours-là, ce n’est pas pour rien, a assuré la Lyonnaise. Elles aussi, elles ont marqué beaucoup de buts et n’en ont pas encaissé beaucoup. Ce sera à nous demain (mercredi) d’être déterminée, de marquer et d’être efficaces dans les deux surfaces."