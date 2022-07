Parc OL : la saison 2017-2018 a été la meilleure

Lors de l'exercice 2017-2018, le club rhodanien a terminé la saison avec 41 points pris en 19 rencontres de championnat au Parc OL. Il s'agit du meilleur bilan de l'Olympique lyonnais dans son nouveau stade.

Depuis le 9 janvier 2016, l'Olympique lyonnais a élu domicile au Parc OL. À Décines-Charpieu, la lourde tâche fut de succéder au mythique stade de Gerland. Mais rapidement, les Lyonnais ont su y prendre leurs marques. Sur leurs 10 premières représentations en Ligue 1, Anthony Lopes et ses coéquipiers ont engrangé 26 points, finissant l'exercice 2015-2016 sur la deuxième marche du podium. De belles promesses, avant d'entamer une première saison complète dans cette enceinte flambant neuve.

41 points pris en 19 rencontres de Ligue 1

Après un championnat 2016-2017 conclu par 37 points en 19 matches à la maison, et une quatrième place au classement, le club rhodanien connaîtra la plus belle page de son histoire, dans son nouveau jardin, l'année qui suit. Au terme de la saison 2017-2018, l'OL de Bruno Genesio partira tranquillement en vacances avec 41 points pris à la maison, en 19 rencontres jouées, soit une moyenne de 2,1 points par match. Résultat, une troisième place derrière Monaco et Paris. Deux équipes contre lesquelles Lyon était sorti vainqueur à domicile, grâce à Nabil Fekir, auteur de buts décisifs dans ces rencontres. À titre de comparaison, la saison passée s'est clôturée par une décevante huitième place, avec seulement trois unités de moins (38 points) récoltées en 19 journées de Ligue 1 au Parc OL. Le constat est clair, il va falloir faire mieux à l'extérieur pour retrouver le podium de la Ligue 1.