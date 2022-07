Malgré sa bonne entrée contre les Pays-Bas, Selma Bacha reste sur le banc. Elle devrait rentrer une fois de plus pour dynamiser le jeu français contre l’Allemagne.

Un match pour l’histoire. Un match que les Bleues ne veulent rater pour rien au monde. Ce mercredi soir (21h), l’équipe de France a rendez-vous avec son destin avec en jeu une place pour la finale de l’Euro 2022. L’Angleterre attend de pieds fermes son prochain adversaire et à choisir les Anglaises ont choisi le camp, ayant une préférence pour l’Allemagne. Les joueuses de Corinne Diacre peuvent y voir un supplément de motivation au cas où elles en manquaient. Pour ce duel contre la Mannschaft, la sélectionneuse n’a pas fait dans la nouveauté.

Malard garde la confiance de Diacre

Vous prenez le onze qui a débuté lors du tour précédent et vous aurez exactement le même. Une interrogation planait autour de Selma Bacha après sa très bonne entrée en jeu contre les Pays-Bas. Finalement, la joueuse de l’OL va une nouvelle fois jouer les jokers de luxe et devrait entrer en cours de match. Ce mercredi soir, il y aura donc cinq Lyonnaises au coup d’envoi. Quatre côté français avec la charnière Mbock - Renard en plus de Delphine Cascarino et Melvine Malard. Une côté allemand avec la présence de Sara Däbritz dans l’entrejeu.

La composition des Bleues : Peyraud-Magnin - Périsset, Mbock, Renard (cap), Karchaoui - Geyoro, Bilbault, Toletti - Diani, Malard, Cascarino