OL : une décennie de disette qui passe mal

L’OL vainqueur du Trophée des Champions en 2012 à New York (Photo by DON EMMERT / AFP)

Ce 28 juillet 2022 marque les dix ans du dernier titre de l’OL. C’était à New York pour le Trophée des champions. Depuis, le club mange son pain noir et les supporters font la moue.

Le 28 juillet 2012, Maxime Gonalons, brassard de capitaine autour du bras, s’avançait dans la tribune présidentielle de la Red Bull Arena de New York. Cette image du néo-Clermontois soulevant le Trophée des champions 2012 est la dernière image de l’OL victorieux d’un titre. En ce 28 juillet 2022, les dix ans de disette sont bien là. Après avoir tout raflé pendant onze ans, le constat est dur pour un club qui a certes toujours fini placé depuis la perte des ses titres mais sans jamais vraiment réussir à batailler.

Mardi, au centre d’entraînement, les supporters étaient venus en nombre (1800 personnes) et dans ce public très jeune en raison des vacances scolaires, peu étaient ceux à avoir vu l’OL soulever un trophée. Abdel en fait partie. Encarté depuis qu’il est en âge d’aller au stade sans son père, le supporter du virage nord était présent au Stade de France pour le titre en Coupe de France contre Quevilly. "L’OL était déjà dans le creux de la vague alors que le PSG n’était même encore le PSG dominant des années suivantes, s’est rappelé l’homme de 35 ans en attendant l’ouverture des portes pour l’entraînement public. A Paris, l’ambiance était bizarre. Content d’avoir ramener un titre après quatre saisons sans rien mais le spectacle et la prestation sur le terrain avait laissé un goût d’inachevé. Mais dans le bus du retour, on n’a clairement pas boudé notre plaisir."

Les occasions manquées

Bien leur en a pris de fêter ce succès qui reste le dernier sur le sol français. A l’heure où les Maxence Caqueret ou Corentin Tolisso répètent à l’unisson leur envie de remporter un titre avec leur club formateur, chez les supporters l’attente se fait longue et certains font même preuve de résilience. "Avec la Coupe de la Ligue, tu avais une chance de remporter un trophée sans faire d’efforts presque, a noté Fabrice, fidèle de Gerland et désormais du Parc OL avec son fils maillot de Paquetà sur le dos. Mais même ça, on n’y est pas arrivé. Il y a le PSG mais ça ne donne pas être une excuse en coupe." Même son de cloche chez Didier, Décinois pur souche de 55 ans. "Depuis dix ans, ce sont les montagnes russes. On construit, on déconstruit, etc. Les anciens sont de retour cette saison mais ça ne veut pas dire que c’est une recette miracle, la preuve ils n’avaient rien gagné lors de leur premier passage."

Alexandre Lacazette a bien été de l’épopée 2012 mais il en était encore à ses prémices de buteur de l’OL. Pourtant, l’attaquant et Tolisso ont eu l’opportunité d’apporter aux supporters ce titre qui leur a tant fait défaut depuis dix ans. Avec deux finales de Coupe de la Ligue (2014 et 2020) et deux Trophée des champions (2015 et 2016), les occasions n’ont pas manqué mais elles n’ont pas été concrétisées. Quand certains faisaient la fine bouche durant l’âge d’or lyonnais, "aujourd’hui, je prends un Trophée des champions sans hésiter", assure Abdel. Avec la suppression de la Coupe de la Ligue en 2020 et l’absence de Coupe d’Europe cette saison, les possibilités de remporter un nouveau titre ne sont pas légion : il faudra soit être champion, soit remporter la Coupe de France.

Le souvenir douloureux de 2017

Avec un seul match par semaine et un effectif de qualité, l’OL peut largement performer sur les deux tableaux surtout que la dernière édition de la coupe nationale n’a pas franchement laissé de bons souvenirs à Décines avec une "exclusion qui a vraiment été le pompon de cette saison chaotique." En attendant de savoir si les joueurs de Peter Bosz réussiront à rivaliser avec le PSG en Ligue 1, les supporters ont finalement moins de ressentiments sur les finales perdues que sur certaines occasions manquées. Ces dernières ont un dénominateur commun : l’Europe.

L’OL n’a pourtant jamais été si proche de soulever un premier trophée européen mais a eu l’opportunité d’écrire une belle histoire surtout en Ligue Europa. Que ce soit en 2018 avec une finale au Parc OL mais une aventure stoppée dès les 8es contre le CSKA Moscou ou en 2017 dans un parcours qui s’est arrêté aux portes de la finale à cause de l’Ajax de… Peter Bosz. "L’épopée en 2017 est certainement le plus gros regret de ces dix dernières années. Il y avait tout pour écrire l’histoire, assure Didier. C’était que des jeunes du centre presque, on fait une remontada incroyable et finalement, on termine avec des regrets d'avoir loupé cette demie aller."

Depuis une décennie, toute une ville vit dans cette nostalgie et le souffle d’un nouvel espoir. Aux paroles doivent désormais s’ajouter les actes et les dix dernières années ont montré que c’était une toute autre affaire.