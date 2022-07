OL : Caqueret veut "honorer ce nouveau contrat avec des titres"

De nouveau prolongé d’une saison, Maxence Caqueret s’inscrit sur le long terme avec l’OL. Désormais sous contrat jusqu’en 2027, le milieu veut gagner des titres avec son club formateur.

Quatre et un qui font cinq. Après avoir prolongé une première fois pour quatre ans en mai dernier, Maxence Caqueret a étendu son bail d’une saison supplémentaire, lundi. Avec la réglementation en vigueur en France, le milieu de terrain ne pouvait pas prolonger jusqu’en 2027 d’un seul coup et a donc patienté quelques semaines de plus pour voir l’accord trouvé avec l’OL être totalement officiel.

"On avait annoncé 2026, il y a une année qui se rajoute. Je suis très content d’aller jusqu’en 2027 et de pouvoir m’inscrire sur la durée avec mon club qu’est l’OL, a-t-il déclaré sur le site du club. On ajoute encore un an donc c’est bien pour la suite et j’espère que je vais honorer ces années de contrats avec beaucoup de victoires et de titres."

En verrouillant son milieu pour les cinq prochaines années, l’OL s’évite de nombreux maux de tête pour les saisons à venir. Mais Caqueret a de l’ambition. Après 90 matchs joués avec les professionnels, il aimerait bien garnir un peu son armoire à trophées. Ça tombe bien, l’OL aimerait de son côté mettre fin à une décennie de disette.