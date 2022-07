Samedi, Peter Bosz était particulièrement remonté contre ses joueurs. Face au manque d’envie de l’OL contre Willem II, l’entraîneur n’a pas hésité à pousser certains vers la sortie.

Avec notre envoyé spécial à Tilbourg (Pays-Bas)

L’un avait la tête basse, l’autre se la prenait dans les mains comme pour se réveiller d’un cauchemar. Samedi, sur le banc lyonnais, Peter Bosz et Rob Maas n’en croyaient pas leurs yeux face à la démonstration collective faite par Willem II face à leurs joueurs. Pourtant, le club néerlandais n’a pas donné l’impression d’en faire plus que ça mais ce fut largement suffisant face à un OL apathique (5-0). Pour ce premier match aux Pays-Bas, l’équipe dite B n’a pas marqué de points, bien au contraire. Entre manque de révolte, erreurs individuelles et donc collectives, tout a été à l’envers, samedi. Face au non-match de ses joueurs, Peter Bosz n’a pas fait dans la langue de bois surtout envers les cadres (Boateng, Da Silva, Aouar, Pollersbeck, etc).

"Ils ont eu leur chance mais ils ne l'ont pas saisie, a déclaré le coach à notre média accompagné par Le Progrès et L’Equipe. Aujourd'hui ce n'était pas notre niveau. Il y a des raisons. Des joueurs peut-être voulaient partir ? Ceux qui veulent partir, qu'ils le fassent le plus vite possible."

En souhaitant faire deux équipes tout au long de la préparation, Peter Bosz a voulu donner du temps de jeu à tous ses joueurs et l’idée est bonne sur le papier. Seulement, avec une équipe dite A et une autre B, force est de constater que certains ont plongé mentalement et sont déjà ailleurs. Ce n’est pas une excuse pour livrer une telle bouillie samedi mais l’OL va vraiment devoir s’activer pour dégraisser une partie de l’effectif qui semble déjà loin de Lyon dans la tête.