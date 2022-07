OL : les Fenottes célébrées par l’OL Reign le 14 août

Wendie Renard soulevant la 8e Ligue des champions de l’OL. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

En tournée aux Etats-Unis à partir du 13 août, l’OL va être célébré par son équipe soeur, l’OL Reign, à la mi-temps d’un match de NWSL.

Elles sont séparées par plusieurs milliers de kilomètres et pourtant elles appartiennent à la même famille : celle de l’OL Groupe. Le 14 août prochain, les joueuses de l’OL et de l’OL Reign se rencontreront non pas sur le terrain mais pour des festivités organisées par la franchise américaine. Présentes aux Etats-Unis pour participer à la Women’s International Champions le 17 août, les Fenottes vont d’abord faire une halte du côté de Seattle. Les championnes d’Europe en titre seront mises à l’honneur à l’occasion d’une cérémonie organisée à la mi-temps du match de l’OL Reign contre Gotham FC, comptant pour la NWSL.

Cette visite dans le Nord-Ouest américain sera l’occasion pour les joueuses de Sonia Bompastor d’échanger avec les homologues américaines. Ce sera aussi des retrouvailles pour Eugénie Le Sommer et Sarah Bouhaddi. Les deux Lyonnaises ont évolué pendant quatre mois avec la franchise américaine et retrouveront notamment Jess Fishlock ou Megan Rapinoe, toutes deux passées sous le maillot de l’OL. Après cet échange, les Fenottes prendront la direction de Portland pour affronter les Thorns pour le premier tour de la WIC.