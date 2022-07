OL : 48% de victoires pour Peter Bosz en compétition

Peter Bosz (Photo by Nicolas TUCAT / AFP)

Depuis son arrivée à l'OL, Peter Bosz a remporté moins d'un match sur deux en compétition officielle. Le Néerlandais est sorti vainqueur de 23 de ses 48 représentations à la tête du club rhodanien.

Voilà plus d'un an que Peter Bosz a posé ses valises dans le Rhône. À Lyon, le Batave a découvert une nouvelle culture, une ville et son histoire, un club de football mais surtout un tout nouveau championnat. Après avoir longuement officié dans son pays natal, le Néerlandais avait effectué un court passage au Borussia Dortmund en Allemagne, avant d'entraîner, pendant trois saisons, le Bayer Leverkusen. Conforté dans ses fonctions, le coach de l'Olympique lyonnais sait qu'il est attendu au tournant dès la réception d'Ajaccio le 5 août prochain. La raison, une huitième place en Ligue 1 associée à une décevante élimination en quart de finale de Ligue Europa pour sa première saison. Deux compétitions dans lesquelles son bilan est diamétralement opposé.

23 victoires, 14 nuls et 11 défaites

En Coupe d'Europe, d'abord, le technicien de 58 ans est sorti vainqueur de six de ses 10 matches. Tenu en échec à trois reprises, il n'a concédé qu'une seule défaite, certes décisive, puisqu'il s'agit de celle contre West Ham au Parc OL (0-3). Si l'ancien milieu de terrain peut se targuer d'avoir 60% de victoires dans cette compétition avec le club rhodanien, c'est loin d'être le cas en championnat. L'ex-entraîneur de l'Ajax Amsterdam a gagné seulement 45% de ses matches de première division (17 victoires, 11 nuls et 10 défaites en 38 journées). Au total, l'OL de Peter Bosz a remporté moins d'un match sur deux en compétition officielle, soit 48% de succès (23 victoires, 14 égalités 11 défaites en 48 rencontres).