OL - Bleues : Bacha "remercie les supporters pour le soutien sans faille"

Au lendemain de l’élimination, Selma Bacha a tenu à remercier les supporters des Bleues. La défaite est cruelle mais la latérale de l’OL promet de revenir plus fort.

Après la déception, place au réconfort. Un peu moins de vingt-quatre heures après l’élimination de l’équipe de France à l’Euro 2022, la tête est encore sonnée pour les joueuses françaises mais l’heure est aussi aux remerciements. Déçue de ne pas avoir pu atteindre la finale à Wembley, Selma Bacha est "déterminée à revenir plus fortes pour les nouvelles échéances qui se présenteront à nous très bientôt", comme elle l'a écrit sur ses réseaux. Ce sera dans un an avec la Coupe du Monde 2023.

Place au repos avant la reprise à l'OL

En attendant ce périple vers l’Océanie, la latérale gauche de l’OL savoure cette "expérience incroyable" et a tenu à remercier tous les Français qui ont poussé derrière les Bleues pendant plus de deux semaines. Mercredi soir, plus de sept millions de téléspectateurs ont suivi la demi-finale contre l’Allemagne. Un vrai succès que Selma Bacha a voulu mettre en avant avec "le soutien sans faille de toutes et tous, sans vous, tout ça n’aurait pas été possible." L’heure est désormais au repos avant de reprendre le chemin de l’entraînement à Décines la semaine du 8 août comme l'a laissé entendre Sonia Bompastor.