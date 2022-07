OL - Ludovic Giuly : "J’ai pris la décision de revenir en 48h"

Depuis un mois, il est presque l’une des attractions de cette reprise estivale à Lyon. Revenu à l’OL dans la peau d’adjoint de Peter Bosz, Ludovic Giuly est déjà comme un poisson dans l’eau. Mais l’ancien ailier est tout aussi souriant qu’exigeant comme l’ont montré les séances ouvertes au public.

Olympique-et-Lyonnais : Vous voilà revenu à l’OL depuis un mois, comment se passe ce retour ?

Ludovic Giuly : Ça se passe bien, il y a beaucoup de boulot mais c’est intéressant. Je suis content d’être revenu aux sources. Il y a du monde qui est intéressé par cette équipe et forcément c’est toujours un plaisir pour les joueurs et nous les entraîneurs d’être soutenus, de voir tous ces gamins qui suivent le club.

Les deux entraînements ouverts au public ont fait de vous la "star" de cet été avec notamment cette séance de frappes. Vous vous attendiez à cet accueil ?

Star c’est fort mais sur certaines générations, j’ai forcément marqué les esprits. Je ne vais pas renier ma carrière, j’ai eu une belle carrière en France et en Europe donc les papas le savent forcément un peu plus que les plus jeunes. Je ne m’attendais pas à un tel accueil, c’est toujours un plaisir. Après, je suis passé de l’autre côté. Quand il y a eu la possibilité de faire l’exercice parce qu’il manquait un joueur, je suis le premier à vouloir le faire. Sur ce coup-là, je n’ai pas trop perdu de mes qualités (rires).

Il existe des exemples d’entraîneur encore joueur dans leur tête, est-ce votre cas ?

Je ne suis pas joueur parce qu’on ne peut pas être joueur et entraîneur. C’est soit l’un soit l’autre. Après, le football ça me parle, je n’ai pas encore les pieds carrés donc c’est assez naturel. Mais il faut vraiment couper ce qu’on a vécu dans notre carrière pour pouvoir progresser dans notre coaching et avoir une nouvelle vision.

Giuly : "Il y a des moments où on peut rigoler, d'autres non"

Comment s’est passée la prise de contact entre le club et vous ?

Vincent (Ponsot) et Bruno (Cheyrou) m’ont appelé parce que Hendrie Krüzen est parti. Ils cherchaient quelqu’un et de mon côté, ça faisait pas mal de temps que je cherchais aussi pour trouver une équipe avec qui bosser. Finalement, ce n’était pas prévu dans mes plans cet été, j’étais parti pour un autre projet familial. Quand ils m’ont appelé, j’ai sauté sur l’occasion et tout annulé pour revenir sur Lyon. C’est une surprise parce que l’OL, c’est le club où j’ai commencé. Ils avaient besoin de quelqu’un pour les attaquants et mon expérience que j’ai eue dans ma carrière dans un vestiaire.

Certains de vos amis au club n’étaient même pas au courant de votre retour. Le deal a été fait rapidement ?

J’ai pris une décision en 48h. J’étais à Dubaï en train de m’installer et j’ai tout remis dans les cartons pour revenir à Lyon. Si ce n’avait pas été Lyon, j’aurai arrêté de chercher. Barcelone était aussi une possibilité mais sinon, j'aurais dit stop.

Un mois après votre prise de fonction, quel est votre rôle dans le staff et avec les joueurs ?

L’intégration se fait naturellement parce que je suis quelqu’un d’ouvert. Je connais les joueurs, je sais comment ils fonctionnent. Là-dessus, j’ai zéro problème, j’ai été très bien intégré par le staff. C’est très important pour moi de me sentir important dans ce groupe de coachs. Ce que Peter (Bosz) a fait pour moi, c’est déjà un signe de respect et de confiance. Mon rôle est d’analyser les attaquants mais pas que ça quand on est coach, on analyse un peu tout. On est une équipe avec Rob (Mass), Claudio (Caçapa) et Rémy (Vercoutre) pour analyser tout ça et discuter de tout ce qu’on voit par rapport à nos lignes. Animer les entraînements comme je le fais actuellement.

D'ailleurs, on vous sent très impliqué dans les entraînements, n’hésitant pas à pousser les joueurs notamment sur les toros.

Pour moi, le toro c’est un exercice, ce n’est pas un amusement. Si on arrive à être propre techniquement, à ne pas perdre le ballon et à avoir l’objectif de faire tourner les deux au milieu, c’est un vrai toro. On peut le prendre comme un amusement mais c’est un exercice et c’est comme ça que je le vois. Je l’ai vécu dans un grand club (FC Barcelone) où le toro fait partie de l’ADN. Un joueur doit être concentré de la première minute à la fin des deux heures d’entraînement. C’est la base d’un joueur.

Giuly : "Je crois en les belles histoires et au destin"

Il y a donc un Giuly jovial et un Giuly exigeant ?

C’est naturel pour moi. Je suis là pour aider les joueurs et je pense que si on est respectueux et travailleur, on peut arriver à de belles choses. Oui je rigole parce que c’est ma nature et je pense qu’on peut travailler dans la bonne humeur mais il ne faut pas oublier l'essentiel dans le travail. Il faut être sérieux. Il y a des exercices où on peut rigoler, d’autres non.

Le stage aux Pays-Bas a-t-il favorisé votre intégration et votre rôle ?

On a été 24/24h ensemble donc ça aide. Je suis allé discuter un peu avec tout le monde. Je me présente, j’essaye de voir comment sont les joueurs, s’ils sont mariés, s’ils ont des enfants. Je trouve que c’est important de connaitre son environnement pour pouvoir réussir.

Pour finir, en tant que joueur, vous n’avez pas gagné de titre avec l’OL, est-ce un regret ?

Ce n’est pas fini mais bien sûr que c’est un regret. C’est le seul club avec qui je n’ai rien gagné sauf la Gambardella en 1994. J’ai fait une finale de Coupe de la Ligue perdue contre Metz donc je suis déçu de ça mais ça m’a fait grandir car j’ai haïs cette défaite pour gagner des titres. Je suis quelqu’un qui aime bien les belles histoires et le destin. Si je suis revenu, ce n’est pas pour rien.