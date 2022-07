OL : dernier entraînement avant d'affronter l'Inter Milan

Au centre d'entraînement de Décines, le groupe de Peter Bosz va prendre part à une dernière séance collective, vendredi soir, avant de sauter dans l'avion direction l'Italie pour un ultime match de préparation contre l'Inter Milan.

Le dernier entraînement avant le dernier match de préparation. Ce vendredi en début de soirée, le groupe lyonnais prendra part à une séance collective au Training Center de Décines-Charpieu, avant de s'envoler, le lendemain matin, en direction de l’Italie et de Cesena pour l'ultime rencontre amicale de cette préparation estivale. Revenus d'une semaine de stage intensif aux Pays-Bas, conclue par deux matches face à Willem II et le Feyenoord Rotterdam, Alexandre Lacazette et ses coéquipiers avaient donné rendez-vous aux supporteurs de l'OL, mardi soir, pour le deuxième entraînement ouvert au public de cette présaison. Dans la tribune du terrain Gérard Houllier, 1 800 curieux étaient ainsi venus s’amasser pour observer les premiers pas de Nicolas Tagliafico.

Un match de gala contre l'Inter Milan

Derrière, les Lyonnais ont répété leurs gammes mercredi et jeudi en matinée. Rejoints par Sinaly Diomandé et Romain Faivre, restés en salle en début de semaine, les hommes de Peter Bosz vont effectuer leurs derniers réglages avant de se mesurer à l'Inter Milan samedi à 20 heures 30. Un match de gala dans lequel le coach néerlandais pourrait donner quelques indications sur le onze qui débutera contre Ajaccio le 5 août prochain. De retour directement dans la nuit après ce duel franco-italien, les joueurs de l'OL n'auront plus que cinq jours afin d'être totalement prêts pour la première journée de Ligue 1.