OL : Fabrice Garrigues devient directeur de la préformation

Fabrice Garrigues a été nommé à la tête de la préformation de l'OL. Dans un même temps, il devient aussi le directeur technique de l'école de foot jusqu'aux U17.

Le mercato est agité à tous les étages à l'Olympique lyonnais. Après l'arrivée de six recrues chez les professionnels, d'un nouvel actionnaire majoritaire et une réorganisation au sein du staff de Peter Bosz, il y a également du mouvement à l'Académie. Une nouvelle tête a fait son apparition du côté de Meyzieu. Comme prévu, Fabrice Garrigues a pris la tête de la préformation à l'OL, en plus de devenir le directeur technique de l'école de foot jusqu'aux U17. "Cela faisait trois ans que Jean-François Vulliez et Vincent Ponsot m'avaient sollicité pour venir à l'OL. Pour diverses raisons, ça n'avait pas pu se faire, a-t-il expliqué au média du club rhodanien jeudi. Cet été, je me suis dit que c'était le bon moment. Malgré les différentes sollicitations, Lyon c'est ce que je voulais. C'est ce qui se fait de mieux en France au niveau de la formation".

Des années d'expérience au plus haut niveau

En termes d'expérience, difficile de faire mieux que M.Garrigues. Chez les Aiglons depuis 2017, l'homme de 51 ans était responsable de la cellule de recrutement pour la formation et la préformation niçoise. Avant cela, l'homme de 51 ans avait passé 17 années à Toulouse, où il a notamment été directeur du centre de formation. À l'OL, il sait à quoi s'attendre.

"Dans un premier temps, je vais observer et analyser le travail fait ici. Ensuite, je vais essayer d'apporter un plus compte tenu de mon expérience. L'objectif, c'est de toujours progresser. Et de voir ce que l'on peut mettre en place pour viser l'excellence. (...) Lyon a encore une fois fini meilleur centre de formation de France. Mais je pense que l'on peut travailler sur d'autres méthodologies et les mélanger pour s'adapter aux joueurs. Cela peut-être un axe d'amélioration", a-t-il détaille au micro d'OL Play.