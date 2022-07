OL - Mercato : seulement 8,45M€ ont été dépensés pour six recrues

Lacazette et Tolisso / (Crédit : Romane Thevenot)

Depuis l'ouverture du marché des transferts, les dirigeants lyonnais ont dépensé seulement 8,45 millions d'euros pour recruter six joueurs.

En Ligue 1, le mercato estival a officiellement ouvert ses portes le vendredi 10 juin 2022. Mais comme l'avait indiqué le recruteur lyonnais, Alain Caveglia, sur le plateau de Tant qu'il y aura des Gones, le club rhodanien s'activait déjà depuis plusieurs mois pour rebondir après une saison ratée. Dans ce sens, et avant même l'ouverture de la période des transferts, Rémy Riou et Alexandre Lacazette, en fin de contrat dans leur club respectif, avaient fait leur retour à l'Olympique lyonnais. Quelques semaines plus tard, Corentin Tolisso, libre de s'engager dans le club de son choix depuis son départ du Bayern Munich, avait suivi leurs traces. Pendant ce temps, Johann Lepenant arrivait dans le Rhône, en provenance de Caen (Ligue 2), pour 4,25 millions d'euros (+ 2,5M€ de bonus). Deux renforts venus pallier la fin du prêt de Tanguy Ndombele, reparti à Tottenham.

Six recrues et quatre départs

À un poste devenu la priorité après le retour d'Emerson à Chelsea, les dirigeants de l'OL ont d'abord enregistré l'arrivée du jeune latéral gauche Achraf Laaziri pour évoluer avec la réserve, avant que Nicolas Tagliafico signe, samedi, pour 4,2 millions d'euros. Si "le mercato est loin d’être fini dans les deux sens" d'après les mots de Bruno Cheyrou suite à la victoire face au Feyenoord Rotterdam (0-2), d'éventuelles arrivées devraient être directement liées aux potentielles ventes. Au rayon des départs, seuls Jason Denayer (libre), Titouan Thomas, Ousseynou Ndiaye et Léo Dubois (2,5M€ + 1 de bonus) ont quitté le navire rhodanien. Au total, Lyon a dépensé 8,45 millions d'euros (+2,5M€ de bonus) pour attirer dans ses rangs six joueurs, auxquels on peut ajouter la prolongation du prêt de Tetê.