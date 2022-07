OL : Ndombele a vécu un retour "mitigé et compliqué" en prêt

Tanguy Ndombele buteur contre West Ham (Photo by Glyn KIRK / AFP)

De retour dans le Rhône l'hiver dernier, Tanguy Ndombele aura disputé seulement 15 matches sous le maillot lyonnais avant de repartir à Tottenham. Un prêt qu'il ne "regrette pas" même si lui et ses coéquipiers "ont eu beaucoup de mal".

Quand il s'est envolé pour Londres à l'été 2019 contre un joli chèque de 60 millions d'euros, personne n'imaginait son retour dans le Rhône deux ans et demi après. C'est pourtant ce qui est arrivé à l'hiver dernier. En difficulté avec Tottenham, Tanguy Ndombele est venu se relancer dans le club où il a explosé. Un prêt de six mois durant lequel l'international français n'aura disputé que 15 matches, dont seulement 11 en tant que titulaire. Ce court passage lui aura quand même permis de trouver une fois le chemin des filets, contre West Ham en quart de finale aller de Ligue Europa (1-1), avant d'être sèchement éliminé à domicile au match retour. "Au cours de mon prêt à Lyon, ce qui a été le plus difficile à digérer ça a été l'élimination contre West Ham, a confié Ndombele dans un mini-clip pour le Média Carré. Mais ça fait partie de la vie d’un footballeur, il faut savoir vite se relever", a ajouté le milieu de terrain de 25 ans.

L'OL n'a pas activé l'option d'achat présente dans son contrat

Globalement, le natif de Longjumeau semble garder un goût amer de ce prêt, où l'accumulation de pépins physiques et son niveau de jeu, en-dessous de ses capacités, ne lui auront pas vraiment permis de relancer sa carrière. "C’est compliqué, c’est mitigé. Quatre mois ça va très vite. Je ne regrette pas ce prêt, même si on a eu du mal", a-t-il ajouté. Sans suprise, les dirigeants rhodaniens n'ont pas activé l'option d'achat de 65 millions d'euros présente dans son contrat. De retour chez les Spurs, son futur pourrait s'écrire loin de Tottenham. Questionné sur un possble intérêt du FC Barcelone, l'ex-Lyonnais botte en touche : "Je ne suis pas trop au courant. Tant qu’il n’y a pas eu de contrat devant moi, je ne sais pas."