Fluminense : Fred (ex-OL) va raccrocher les crampons

Fred sous le maillot de Fluminense en mai 2022. (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP)

A 38 ans, Fred a décidé de prendre sa retraite. L’ancien attaquant de l’OL va disputer son dernier match contre Cearà, dimanche, avant de raccrocher les crampons.

Dimanche, le Maracana a sombré dans l’ivresse dans le temps additionnel. Non pas pour fêter la large victoire de Fluminense (4-0) contre les Corinthians mais en voyant la frappe de Fred finir au fond du but. A 38 ans, l’ancien attaquant de l’OL vit ses dernières heures en tant que footballeur. Après avoir écumé les terrains brésiliens que ce soit à Cruzeiro, à l’Atlético Mineiro et donc à Fluminense, l’ancien international brésilien a décidé de mettre un terme à sa carrière. Le match contre les Corinthians marquait son avant-dernière sortie à domicile, face à ses supporters.

Une histoire contrariée avec l'OL

Il n’a joué que six minutes, suffisant pour rappeler qu’il n’a rien perdu de son sens du but avec cette 199e réalisation sous le maillot tricolore. Passé à l’OL pendant quatre saisons, le Brésilien avait disputé 124 rencontres sous le maillot lyonnais pour 42 buts. Dans ce qui est appelé "la semaine de Fred" par le club de Rio, l’attaquant a désormais six jours pour préparer sa dernière sortie comme footballeur. Ce sera contre Cearà, dimanche, toujours au Maracana. Finir dans un stade aussi historique, il y a pire.