OL Groupe : le projet de rachat de John Textor entériné ce vendredi

Plus d'un mois après l’annonce de l’entrée en négociations exclusives entre l’OL Groupe et John Textor, le projet de rachat va être entériné, ce vendredi, lors d'une assemblée générale. L'augmentation de capital à hauteur de 86 millions d'euros doit aussi être validée.

Tout est allé assez vite. Le 20 juin dernier, l'Olympique lyonnais annonçait, via un communiqué, entrait en "discussions exclusives" avec l’Américain John Textor et sa société Eagle Football. Quelques semaines plus tard, les négociations avaient déjà abouti. Le 7 juillet, un contrat de cession était signé entre l'homme d'affaires américain et les trois principaux actionnaires du club rhodanien. En rachetant l'intégralité des parts de Pathé et IDG Capital ainsi que 50% de celles d'Holnest, la holding de Jean-Michel Aulas, M.Textor va devenir l'actionnaire majoritaire de l'OL.

Une augmentation de capital de 86 millions d'euros

Ce vendredi, une nouvelle étape est franchie. Le conseil d’administration de l’OL Groupe se réunit pour entériner totalement ce projet. À l'issue de cette réunion, l'Assemblée Générale doit faire de John Textor et sa société l’actionnaire majoritaire de l’OL Groupe. Mais dans les faits, l'Américain de 56 ans devra encore patienter deux mois avant de le devenir officiellement. De même pour l'augmentation de capital, soit 86 millions d'euros, qui doit aussi être validée ce vendredi 29 juillet. Une partie de cette somme sera destinée au recrutement de joueurs.