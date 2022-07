OL : Sinaly Diomandé et Romain Faivre présents à l’entraînement

Victime de maux de tête aux Pays-Bas, Sinaly Diomandé a repris l’entraînement avec l’OL. Il était présent à la séance de ce jeudi matin, tout comme Romain Faivre, resté en soins mardi.

Des maux de tête, l’OL en a quelques uns dans cette préparation estivale. Encore en tâtonnement sur certains points tactiques, le club lyonnais essaye également de trouver des solutions pour faire partir des joueurs sur lesquels ne compte plus Peter Bosz. De quoi réserver à Bruno Cheyrou et Vincent Ponsot des journées agitées. Chez les joueurs, les maux de tête sont également présents et ils font mal. Depuis le début du week-end, Sinaly Diomandé n’est pas au meilleur de sa forme à cause de migraine et a même dû faire une croix sur le match amical contre Willem II.

Encore un entraînement vendredi

Toujours absent mardi pour l’entraînement ouvert au public, le défenseur ivoirien semble débarrassé de ses maux. Sur les images captées par le club, on y voit Diomandé arriver en compagnie de Karl Toko-Ekambi pour participer à la séance matinale de l’OL, ce jeudi. Il n’est pas le seul retour puisque Romain Faivre est lui aussi présent, après être resté en soins comme Mohamed El Arouch lors de la séance publique. Les joueurs lyonnais effectueront une nouvelle séance d’entraînement vendredi en fin d'après-midi avant de s’envoler pour Cesena, samedi matin. Ils affronteront à 20h30 l’Inter Milan pour leur dernier match amical de la préparation.