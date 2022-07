OL - Euro 2022 : plus qu'une seule Fenotte encore en lice pour le titre

L’Allemande Sara Däbritz contre la Finlande lors de l’Euro 2022 (Photo by DAMIEN MEYER / AFP)

La défaite de la France contre l'Allemagne (2-1) est synonyme d'élimination pour cinq Fenottes. La meneuse de jeu allemande, Sara Däbritz, est la dernière représentante de l'OL à l'Euro 2022.

Au vu des deux confrontations dans le dernier carré, retrouver au moins une joueuse de l'Olympique lyonnais en finale de l'Euro 2022 était devenu une certitude. En effet, l'Allemagne de la nouvelle joueuse de l'OL, Sara Däbritz, défiait, mercredi soir à 21 heures, les cinq Fenottes de l'équipe de France en demi-finales du championnat d'Europe. Résultat, une courte victoire des Allemandes (2-1) synonyme de qualification pour le dernier acte à Wembley, dimanche face à l'Angleterre. La milieu de terrain allemande est désormais la dernière représentante du clan lyonnais dans cette compétition.

Cinq Fenottes éliminées d'un coup

Titulaires contre la Mannschaft, Wendie Renard, Griedge Mbock, Delphine Cascarino et Melvine Malard, remplacée par Selma Bacha juste après la pause, ne sont pas parvenues à faire chuter l'ogre allemand, n'ayant concédé qu'un seul but, celui contre la France, depuis le début du tournoi. Pour ces cinq Lyonnaises, place à la récupération avant de faire leur retour au centre d'entraînement de l'OL, entre le 1er et le 10 août, avec en ligne de mire la Women's International Champions Cup aux Etats-Unis. D'ici là, Däbritz aura peut-être inscrit son nom au sommet de l'Europe.