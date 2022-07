OL - Euro 2022 : Selma Bacha "ressort grandie de cette compétition"

Une seule fois titulaire dans cet Euro 2022, Selma Bacha est pourtant l’une des grandes satisfactions françaises de la compétition. La latérale gauche de l’OL est "fière de ce parcours".

Au coup de sifflet final, les têtes étaient baissées. Après 90 minutes de batailles, l’équipe de France a fait ses adieux à l’Euro 2022 aux portes de la finale. Bousculées par l’Allemagne, les Bleues n’ont pas su répondre au défi adverse et quitte la compétition avec le plein de regret. Car si cette qualification en demi-finale d’un Euro était historique, les joueuses de Corinne Diacre voulaient écrire l’histoire d’une autre manière, en soulevant le trophée le 31 juillet à Wembley. Il faudra encore patienter, au moins jusqu’à la Coupe du monde 2023.

"C’est dur parce qu’on est toutes des compétitrices. Maintenant, je ne pense pas que l’Allemagne a été plus forte que nous. Franchement, elles ne nous ont pas mises en danger. Après, elles ont été efficaces et c’est ce qui prime ce (mercredi) soir, a déclaré Selma Bacha après la rencontre. Comme je l’ai dit, il ne faut pas tout jeter à la poubelle, on est fières de notre parcours et on est une équipe, on est soudées et un jour on y arrivera. Il y a de la tristesse parce qu’on est des compétitrices et qu’on voulait ramener la coupe à la maison. Mais il faut y croire, oser, insister et ne jamais lâcher. On a un mental de guerrière."

Bacha : "Fière de cette équipe"

Guerrière, c’est peut-être bien le mot qui colle à la latérale gauche française. En quittant l’Euro, Selma Bacha est forcément déçue mais individuellement, elle a réussi à se rendre indispensable sans être titulaire. Alignée une seule fois d’entrée, la Lyonnaise a pourtant conquis tout son monde grâce à ses entrées énergiques et qui ont souvent changé le visage français. A 21 ans, l’avenir de Bacha avec l’équipe de France s’annonce radieux.

"Personnellement, je ne jette pas tout à la poubelle. Je suis fière de faire partie de cette équipe de France, je suis fière de notre parcours, de la coach, du staff, je ressors grandie de cette compétition."