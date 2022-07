OL : Rémy Vercoutre en charge des coups de pied arrêtés

Rémy Vercoutre a prolongé d'une saison supplémentaire à l'Olympique lyonnais. Dans un même temps, l'entraîneur des gardiens voit son rôle être élargi au sein du staff de Peter Bosz.

Joueur de l'OL pendant plus de dix ans, Rémy Vercoutre est revenu dans le Rhône au départ de l'exercice 2021-2022. Nommé entraîneur des gardiens, l'ex-doublure de Grégory Coupet dans les buts lyonnais a pris la succession de Christophe Revel à ce poste. Après une première saison au sein du staff de Peter Bosz, il vient d'ajouter une année supplémentaire à son contrat, soit jusqu'en 2024.

"On doit s'améliorer dans ce domaine"

Cette prolongation est aussi l'occasion pour lui de se voir confier un nouveau rôle avec le groupe lyonnais, notamment lors des séances d'entraînement. "Cela avait déjà légèrement commencé l'année dernière. Le coach souhaitait qu'avec Rob Maas (entraîneur adjoint), on soit en charge des coups de pied arrêtés, a raconté Vercoutre au micro d'OL PLay. Que l'on fasse en sorte d'avoir des stratégies bien établies au niveau défensif. D'ailleurs, il faut que l'on s'améliore dans ce domaine. D'un point de vue offensif, on doit avoir une palette un peu plus large. C'est une mission chronophage, mais très passionnante", a-t-il ajouté. Sa tâche principale restera évidemment de "faire en sorte que tous les gardiens soient le plus épanoui et performant possible".