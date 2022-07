Entre l’OL et le Real Betis, les négociations continueraient toujours pour un échange Aouar - William Carvalho. Seulement, le promu anglais, Nottingham Forrest, pourrait bien bouleverser l’ordre établi avec son intérêt pour le milieu portugais.

Bruno Cheyrou l’a avoué, dimanche à Rotterdam, il ne pensait pas que le mercato serait aussi compliqué dans le sens des départs. A un peu plus d’un mois de la fin de cette fenêtre estivale, l’OL n’a réussi à se "débarrasser" que de Léo Dubois, parti sur les bords du Bosphore à Galatasaray. Jérôme Boateng, Moussa Dembélé ou Houssem Aouar sont toujours là et les négociations ne semblent pas plus avancées. "Sur tous les sujets, on n’a pas beaucoup avancé, on est vraiment en stand-by, avait déclaré le chef du recrutement lyonnais. Mais ça bouge. Le mercato de manière générale commence à s’activer un peu. (...) Le temps que les clubs agissent et investissent fait qu’on subit un peu le mercato dans ce sens-là mais on est prêt."

L'appel de la Premier League plus fort que tout ?

Parmi les dossiers les plus chauds de cet été lyonnais, celui d’Houssem Aouar est peut-être le départ qui se profile le plus. Depuis quelques semaines, l’intérêt du Real Betis est là sans que ça ne débouche sur un accord. Les deux clubs travailleraient sur un échange avec William Carvalho mais les positions ne semblent pas encore rapprochées. De quoi permettre à Nottingham Forrest de venir mettre son grain de sel ? D’après Fabrizio Romano, le promu anglais a de grandes ambitions et des moyens largement supérieurs à l’OL. Afin de s’assurer un maintien tranquille, Forrest aurait ciblé William Carvalho comme piste prioritaire pour renforcer son entrejeu. Des discussions auraient déjà commencé et le milieu portugais se montrerait bien plus réceptif à l’idée de jouer en Premier League qu’en Ligue 1…