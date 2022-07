Hendrie Krüzen revient sur les raisons de son départ de l'OL

Avant d'entamer cette nouvelle saison, Hendrie Krüzen, adjoint de Peter Bosz, a quitté l'OL. Le Néerlandais avait notamment du mal à communiquer avec les joueurs. Il n'était tout simplement "pas heureux à Lyon".

Son départ a été annoncé sans prévenir, au même moment que l'arrivée de Ludovic Giuly dans le staff lyonnais. Le 22 juin dernier, l'OL a indiqué que Hendrie Krüzen quittait ses fonctions d'adjoint de Peter Bosz, duquel il est pourtant très proche.

L'entraîneur rhodanien a révélé la raison de ce changement, un an après la venue de Krüzen dans le Rhône. Le principal intéressé s'est lui aussi exprimé sur le sujet. "Je n'étais pas heureux à Lyon, je n'étais pas moi-même. Je suis une personne qui aime communiquer et interagir avec les gens. Mais cela n'a pas fonctionné car je ne parle pas la langue française. J'ai fait de mon mieux et j'ai pris des cours, mais je n'arrivais pas à comprendre, confie-t-il au média Tubantia. Parler aux joueurs devient alors très difficile. Peter m'a vu dépérir, mon courage n'arrêtait pas de me manquer. Je n'avais pas l'impression d'en valoir la peine. J'aurais pu rester là-bas, juste pour l'argent, mais je ne voulais pas."

"Je suis à nouveau heureux maintenant"

Visiblement très touché par sa situation, le nouvel entraîneur adjoint d'Heracles Almelo a aussi mal vécu l'éloignement avec ses proches. "Je suis un père de famille, c'est tout pour moi. Visiter mes enfants, avoir les petits autour, pouvoir les tenir, les voir en personne : tout m'a manqué. J'aurais pu être viré et recevoir plus d'argent, mais je ne suis pas comme ça. Ma fiche de paie à la fin du mois peut sembler très différente maintenant, mais l'argent n'est pas tout. Je suis à nouveau heureux maintenant, je peux faire les choses que je veux faire, savoure-t-il. C'est finalement plus important qu'autre chose."