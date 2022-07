Fluminense : Fred (ex-OL) a tiré sa révérence

L'ancien joueur de l'OL, Fred, a mis un terme à sa carrière de footballeur ce dimanche. L'attaquant a disputé et gagné son dernier match avec Fluminense contre Ceara au Maracaná.

Et sa première vie, celle de Fred le footballeur, s'est arrêtée. Ce dimanche matin (heure française), l'ancien avant-centre de l'Olympique lyonnais (entre 2005-2009) a raccroché les crampons. A 38 ans, il a joué son dernier match au Maracaná devant 63 707 spectateurs lors de l'affiche entre Fluminense et Ceara (2-1). Entré à la 79e, l'attaquant de l'équipe de Rio de Janeiro a touché ses derniers ballons en tant que joueur professionnel.

125 matches et 49 buts avec l'OL

International brésilien à 39 reprises reprises, Fred a disputé plus de 500 parties toutes compétitions confondues entre Cruzeiro, Fluminense, l'Atlético Mineiro et son passage dans le Rhône. Avec l'OL, le champion de France 2006, 2007 et 2008 a participé à 125 rencontres, pour un total de 49 buts marqués. Pour finir en beauté, il a parachevé son œuvre d'un tour d'honneur à vélo, sur la même bicyclette que celle utilisée en 2020 pour effectuer les 600 km entre Belo Horizonte de Rio de Janeiro afin d'annoncer son retour au club carioca.