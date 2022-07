Parc OL : Peter Bosz a remporté 14 de ses 26 matches

Peter Bosz a remporté un peu plus de la moitié de ses matches (14 sur 26) disputés au Parc OL. Sa première rencontre avec le stade de l'Olympique lyonnais remonte à l'an 2017, quand il était encore l'entraîneur de l'Ajax Amsterdam.

La rencontre entre Peter Bosz et le Parc OL a eu lieu bien avant qu'il pose ses valises dans le Rhône pour y devenir le coach de l'Olympique lyonnais. Un soir de mai 2017, l'Ajax Amsterdam, alors entraîné par le Néerlandais, venait disputer une demi-finale retour de Ligue Europa dans l'enceinte située à Décines-Charpieu. Bosz et ses joueurs s'étaient inclinés 3 buts à 1, mais forts de leur large succès dans la première manche (4-1), ils avaient pu accéder à la finale.

14 victoires, 7 nuls et 4 défaites...

Quatre ans plus tard, le Batave de 58 ans a pris la succession de Rudi Garcia à la tête du club rhodanien, avant le début de l'exercice 2021-2022. Si sa première saison s'est soldée par un échec, avec une huitième place en Ligue 1, et une élimination en Coupe d'Europe face à West Ham, elle lui aura permis de faire ses marques dans son nouveau stade. Après 25 rencontres à domicile, l'ex-milieu de terrain en a remporté 14 (53,8% de succès), pour sept matches nuls (26,9%) et quatre revers (19,2%), comme l'indique le compte Twitter StadeOLHD. Ce qui fait une moyenne d'1,94 point pris par match en Ligue 1 à la maison. Après un mercato agité, et une réorganisation en interne, le moment est venu de faire mieux la saison prochaine.