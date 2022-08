Parc OL : Ajaccio garde un mauvais souvenir de ce stade

Lyon croise le fer avec Ajaccio, vendredi, en ouverture de la Ligue 1. Lors de sa seule venue au Parc OL, le club corse avait été corrigé par Rayan Cherki et ses coéquipiers.

J-4. Vendredi 5 août à 21 heures, les hommes de Peter Bosz feront leur très attendu retour en Ligue 1. Face à eux, un jeune promu, Ajaccio, deuxième du dernier exercice de Ligue 2. Si les Lyonnais doivent rebondir après une saison manquée, le club corse peut quant à lui confirmer sa campagne 2021-2022 particulièrement réussie, huit ans après avoir quitté la première division. Mais au Parc OL, les Ajacciens ne gardent pas un bon souvenir de leur première et seule venue à Décines-Charpieu.

Une performance similaire vendredi ?

Dans l'antre de l'Olympique lyonnais, ils avaient vu leur parcours en Coupe de France se stopper dès les 32es de finale. Un soir de février 2021, Anthony Lopes et ses coéquipiers s'étaient montrés intransigeants, en s'imposant par 5 buts à 1. Privé de ses spectateurs en raison des mesures sanitaires, l'OL, alors entraîné par Rudi Garcia, s'était tranquillement qualifié pour le tour suivant grâce aux buts de Memphis Depay, Islam Slimani, Maxwell Cornet, Rayan Cherki et Houssem Aouar. Un an et demi après, seuls les deux derniers sont encore Lyonnais.