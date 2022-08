OL : trois places pour de nombreuses interrogations au milieu de terrain

La Ligue 1 reprend ses droits en fin de semaine. Si Peter Bosz a des certitudes en attaque comme en défense, le coach lyonnais doit encore faire face à un sacré casse-tête au milieu de terrain. État des lieux à J-5 du retour à la compétition.

Samedi 30 juillet, l’Olympique lyonnais clôturait sa préparation estivale avec un sérieux match face à l’Inter Milan (2-2). Peter Bosz y alignait un trio composé de Johann Lepenant, Houssem Aouar et Lucas Paquetá au milieu de terrain. Est-ce celui que l’on verra au départ de la Ligue 1, vendredi, contre Ajaccio au Parc OL ? Difficile à déterminer. Si le début du mercato lyonnais a été synonyme de belles promesses avec la prolongation de contrat de Maxence Caqueret suivie du retour de Corentin Tolisso, l’été a, comme souvent, apporté son lot d’imprévus. Avec l’absence de ces deux joueurs durant la quasi-totalité des matches amicaux (Caqueret a disputé le premier à Bourg-en Bresse), le coach néerlandais a été contraint de revoir ses plans au milieu.

Ainsi, lors des deux tests de l’équipe dite A, contre Anderlecht et plus récemment le Feyenoord Rotterdam, Paquetá, Lepenant et Jeff Reine-Adelaïde occupaient l’entrejeu rhodanien. "C'est bien pour moi de pouvoir faire une bonne préparation et d'attaquer très bien avec le groupe. J'ai beaucoup d'envie avec tout ce qui m'est arrivé. Je continue de travailler et je suis très heureux", confiait Reine-Adelaïde en marge du stage aux Pays-Bas. Montant en puissance depuis le début de la préparation, ce dernier ne faisait toutefois pas partie du groupe présent pour l’aller-retour express en Italie ce week-end. La raison, une gêne physique selon les dires de son entraîneur.

Le destin d'Aouar toujours en suspens

De quoi cultiver de nouveaux doutes avant la reprise du championnat, alors qu'une titularisation d'Aouar semble désormais être à l'ordre du jour. Annoncé sur le départ du côté du Real Betis Séville, l’international français, à qui il ne reste plus qu’une seule année de contrat, est toujours Lyonnais à l’heure actuelle. Titularisé face aux Intéristes, il serait néanmoins en discussions avancées avec le club andalou, qui n’attendrait plus que l’aval du joueur de 24 ans. Dans ce sens, les dirigeants lyonnais auraient déjà conclu, d’après Goal Espagne, un accord avec William Carvalho, la sentinelle du Betis, pour l’inclure dans un potentiel échange. À un poste primordial aux yeux de Peter Bosz, juste devant la défense, où le Batave de 58 ans espère toujours un dernier renfort avant la fin de la période des transferts. "À mon avis, c'est le rôle le plus compliqué dans mon équipe. Ce joueur doit être intelligent et savoir parfaitement se positionner. Et il doit être costaud parce qu'il devra aller aux duels contre de bons milieux offensifs, détaillait-il à notre média et au Progrès depuis les Pays-Bas. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont toutes ces qualités réunies". Johann Lepenant peut-il prétendre à ce rôle ?

Lepenant et Paquetá devraient débuter

Arrivé dans le Rhône à la fin du mois de juin, il est l’une des principales satisfactions de l’intersaison lyonnaise. Aligné en permanence lorsque "l’équipe-type" débutait, l’ex-milieu de Caen en Ligue 2 "saisit les minutes qu’on lui donne" grâce aux absences, joue juste et continue sa progression. Au point de connaître très certainement, à 19 ans, sa première titularisation dans l’élite en fin de semaine. Juste devant lui, Lucas Paquetá devrait, sans trop s’avancer, démarrer contre Ajaccio à la pointe de ce milieu à trois. Passeur décisif sur le premier but d’Alexandre Lacazette, samedi, face au club milanais, l'international brésilien de 24 ans détient les clés techniques de la philosophie Bosz. Mais son destin pourrait s’écrire loin du Rhône. Courtisé depuis plusieurs mois de l’autre côté de la Manche, il serait dans les petits papiers de l’ogre anglais, Manchester City, même si rien n’est encore fait. Sans lui, c’est toute l’organisation au milieu de terrain qui devra être revue.

Les cas Caqueret et Tolisso

Viennent ensuite les deux garçons pressentis pour occuper une place de titulaire dans le dos du Brésilien tout au long de la saison. Après avoir prolongé jusqu’en 2026, puis 2027 avec son club formateur, Maxence Caqueret a été victime d’une entorse de la cheville au lendemain de cette seconde annonce. S'il se montre optimiste, et qu’il continue son travail individuel en marge du groupe, la date exacte de son retour reste encore inconnue. De même pour Corentin Tolisso, annoncé en "reprise individuelle" par le club, mais qui n’a pris part à aucun des huit matches amicaux depuis son comeback dans le Rhône. Obligé de quitter prématurément la première séance ouverte au public le 7 juillet dernier, le milieu de terrain suit depuis une préparation aménagée.

Un temps attendu dans le groupe contre l’Inter Milan, le champion du monde 2018 a finalement décidé d’encore une fois faire l’impasse, lui qui sort de cinq années compliquées au Bayern Munich. À cinq jours d'un retour à la compétition, on est désormais en droit de se demander quand est-ce que l’association Caqueret - Paquetá – Tolisso brillera ensemble sur le rectangle vert. Reste à savoir ce qu’adviendra de Romain Faivre, absent au dernier match, et du jeune Florent Sanchez, pisté par une écurie de deuxième division. Pendant ce temps, Thiago Mendes peut être serein. Le milieu de terrain de formation a été confirmé en charnière centrale.