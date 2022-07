OL - Mercato : Peter Bosz dépeint le portrait-robot de sa sentinelle

Depuis les Pays-Bas, Peter Bosz a donné quelques indications sur le milieu de terrain qu'il recherche "au poste le compliqué de son équipe".

De notre envoyé spécial, à Saint-Michel-Gestel (Pays-Bas).

Ce n'est pas un secret, Peter Bosz espère encore un renfort au milieu de terrain. Amoureux du 4-3-3, le coach néerlandais souhaite recruter un pur n°6 capable d'évoluer tout seul devant la défense. S'il a confirmé Thiago Mendes au poste de défenseur central, il en a profité pour sous-entendre que le Brésilien de 30 ans n'avait peut-être pas toutes les qualités recquises pour évoluer comme unique sentinelle. Quant aux deux recrues, Johann Lepenant et Corentin Tolisso, elles devraient visiblement être utilisées dans un autre registre. Dans ce sens, le Batave de 58 ans serait séduit par le profil de William Carvalho, selon les informations du quotidien L'Equipe.

"Le rôle le plus compliqué dans mon équipe"

En attendant de connaître le dénouement de ce dossier qui s'annonce compliqué, l'entraîneur de l'OL a donné quelques indications, depuis les Pays-Bas où le groupe lyonnais est en stage, sur le dernier homme qu'il recherche pour mettre ses plans à exécution dès la reprise du championnat. "Déjà, il est nécessaire de dire, qu'au poste de sentinelle, un milieu de terrain n'a que très peu de temps pour jouer. À mon avis, c'est le rôle le plus compliqué dans mon équipe. Ce joueur doit être intelligent et savoir parfaitement se positionner. Et il doit être costaud parce que contre de bons milieux offensifs, il devra forcément aller aux duels, a-t-il confié à notre média et Le Progrès lors du point presse. Mais il doit aussi savoir manier le ballon. Lorsque l'on ressort le ballon, cela commence à ce poste précisément. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont toutes ses qualités réunies", a-t-il ajouté. Le Portugais du Real Betis Séville en ferait-il partie ?