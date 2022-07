Mercato : entre l’OL et Rayan Cherki, bientôt le dénouement ?

En discussions depuis des mois, l’OL et Rayan Cherki seraient enfin proches de conclure. Auteur d’une bonne entrée contre l’Inter Milan, le jeune Lyonnais devrait s’engager sur le long terme.

Les jours et les semaines ont tellement passés que la prolongation de contrat de Rayan Cherki avait été un peu mis sous silence au milieu de l’été de l’OL. Entre la recherche d’un latéral gauche et l’opération dégraissage qui fait du surplace, voir le phénomène lyonnais étendre son bail ne faisait plus les gros titres comme c’était le cas ces derniers mois. Et puis il y a eu cette rentrée samedi contre l’Inter Milan. Elle n’a pas tout débloqué dans la situation personnelle du joueur mais la partition jouée par Cherki pendant 45 minutes a démontré qu’il était toujours autant pétri de talent et qu’il pouvait jouer juste et simple. A cette belle entrée et ce but devraient donc suivre une autre bonne nouvelle pour l’attaquant lyonnais.

Cherki voulait des garanties sportives

Après des mois de négociations, de déclarations de Jean-Michel Aulas ou du joueur lui-même, toutes les parties devraient enfin parvenir à un accord si l’on en croit L’Equipe. Il devrait être acté lundi lors d’une ultime réunion même si tout n’est pas encore ficelé totalement. Sous contrat jusqu’en juin 2023, Rayan Cherki voulait des garanties sportives sur son temps de jeu et la confiance donnée par Peter Bosz à Cesena pourrait bien être vue comme un signe positif. En cas d’ultimes négociations fructueuses, le numéro 18 de l’OL devrait prolonger sur le long terme, à l’image de Maxence Caqueret. Si telle n’est pas le cas, le quotidien sportif avance que le joueur pourrait être vendu d’ici au 1er septembre. Mais ce n’est clairement pas la direction prise.