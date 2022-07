OL - Mercato : Samuel Umtiti toujours dans le viseur ?

Samuel Umtiti (Photo by Pau BARRENA / AFP)

Toujours cantonné au loft du FC Barcelone, Samuel Umtiti cherche désespérément une porte de sortie. L’entourage du joueur aurait de nouveau contacté l’OL, en plus d’un intérêt de l’Olympiacos.

Il n’y a pas qu’à Lyon qu’il est difficile de se séparer de joueurs dont on ne veut plus. Comme l’OL, le FC Barcelone a toutes les peines du monde à se débarrasser d’indésirables durant cette période de mercato. De Martin Braithwaite à Frenkie de Jong, pourtant titulaire mais qui pourrait rapporter gros, le club catalan est à l’arrêt. Et ce n’est pas le dossier Samuel Umtiti qui va faire bouger les choses. Le défenseur veut se relancer mais les offres ne se bousculent pas pour le champion du monde 2018. Pourtant, il va bien falloir trouver une solution dans le mois qui arrive.

"Ce sont des joueurs de l'équipe première, ils se sont entraînés avec nous avant la tournée. Mais j'ai été très clair avec eux en mai, a prévenu Xavi en conférence de presse. Eux aussi cherchent des solutions. On essaye de les aider pour qu'ils puissent jouer. Ils savent qu'ici, ça va être impossible pour eux. Ils doivent trouver une solution pour jouer ailleurs."

Umtiti aimerait bien aller jouer ailleurs, encore faut-il avoir des offres. Selon ESPNFC, des émissaires de l'Olympiakos se rendront lundi à Barcelone pour tenter de faire signer le défenseur français en prêt. Rien n'a encore été finalisé. D’après Sport, ces derniers jours, des contacts ont été pris par l’entourage du joueurs avec son ancien club, l'Olympique lyonnais, pour tenter de le faire revenir à un prix très bas qui pourrait l'aider à relancer sa carrière. Ce n’est pas la première fois que les deux parties discutent. Mais entre une préparation déjà bien lancée pour l’OL et surtout une volonté de dégraisser avant tout, se pose la question d’un tel recrutement.