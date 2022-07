Trophée des champions : Sidney Govou meilleur buteur de la compétition

Ce dimanche, le PSG et le FC Nantes s’affrontent pour le premier titre de la saison en France. En attendant de savoir si le club parisien décrochera son 11e titre, Sidney Govou reste toujours le meilleur buteur du Trophée des champions.

A moins d’un vrai récital du PSG ou du FC Nantes et d’un quadruplé d’un joueur, Sidney Govou devrait encore pouvoir s’endormir avec le statut de meilleur buteur du Trophée des Champions, dimanche soir. En cinq participations, l’ancien attaquant de l’OL a trouvé le chemin des filets à quatre reprises. De quoi faire de lui la référence dans ce rendez-vous qui lance officiellement les saisons en France. Avec déjà un but inscrit, Neymar pourrait compter sur l’absence de Kylian Mbappé et s’offrir un triplé pour rejoindre Govou mais c’est une autre histoire.

Avec quatre buts, Sidney Govou domine ce classement qui ne prend en compte que les éditions jouées depuis 1995, le Trophée des Champions s’appelant le Challenge des Champions jusqu’en 1986. En prenant les deux compétitions, le septuple champion de France voit Hervé Revelli lui subtiliser la première place avec 6 buts inscrits avec Saint-Etienne. René Bliard (Reims) et Didier Couécou (Bordeaux, OM) ont eux aussi inscrit quatre buts.