OL : vers un troisième maillot violet et noir

Après avoir dévoilé son maillot domicile et extérieur, l’OL devrait prochainement en faire de même avoir son 3e maillot. Ce dernier devrait être à dominante violet et noir.

L’heure de la reprise approche à grand pas. Après avoir refermé le chapitre des matchs amicaux, l’OL est désormais tourné vers la saison de Ligue 1. La première des 38 manches qui doit permettre au club de retrouver l’année en 2023 commence vendredi prochain avec la réception d’Ajaccio. Pour l’occasion, les joueurs lyonnais arboreront pour la première fois leur nouveau maillot domicile en rencontre officielle. Cette tunique avait été dévoilée lors de la présentation d’Alexandre Lacazette et il se pourrait bien que l’attaquant soit le premier à entrer avec au Parc OL contre le club corse. Ayant été capitaine contre l’Inter Milan, il y a fort à parier qu’il le sera encore en Ligue 1.

Le maillot extérieur avait lui été mis en avant à l’occasion de la double confrontation contre le Dynamo Kiev à Bourgoin. Reste que le troisième maillot se fait toujours attendre. Néanmoins, il semblerait bien que cet ensemble sera un mélange de violet et de noir. Footy Headlines, site spécialisé dans la fuite des nouveaux maillots, a dévoilé un aperçu de ce à quoi devrait ressembler ce maillot Third. Et pour ceux qui en douteraient, un évènement entre Adidas, l’Olympique lyonnais et les Nuits Sonores est organisé le 4 septembre prochain (lien pour y participer) avec comme affiche le même design que celui affiché sur le site spécialisé… Alors séduit ou non ?