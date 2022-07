OL - Mercato : Lenny Pintor en partance chez le voisin stéphanois ?

A la recherche de temps de jeu, Lenny Pintor devrait quitter l’OL. L’attaquant français plairait à Saint-Etienne qui cherche à se renforcer devant.

Certains ont dû oublier sa présence mais Lenny Pintor est encore et toujours un joueur de l’OL. Recruté en 2018 à Brest, l’attaquant français était un pari sur l’avenir des dirigeants lyonnais et la réussite n’a pas été au rendez-vous. Avec seulement deux petits matchs joués en professionnel, Pintor n’a pas répondu à l’attente et avait même été prêté à Troyes pendant deux saisons avant de se faire les croisés. N’ayant joué que trois matchs avec la réserve de l’OL lors du dernier exercice, Lenny Pintor cherche à se relancer et ne devrait pas avoir besoin de partir trop loin pour y parvenir d’après L’Equipe.

Saint-Etienne le veut libre

Relégué en Ligue 2 et battu pour son entrée en matière à Dijon, l’AS Saint-Etienne aurait des vues sur l’ancien international U20 français. A 21 ans, Lenny Pintor reste encore un jeune joueur en développement et retrouverait dans le Forez Laurent Battles. Le coach stéphanois l’a déjà eu sous ses ordres quand il officiait à Troyes (32 matchs). Reste désormais à trouver un terrain d’entente entre l’OL et l’ASSE. Les Stéphanois aimeraient que le voisin lyonnais libère le joueur à qui il reste un an de contrat afin de le recruter libre.