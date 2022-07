OL - Mercato : Youssouf Koné de retour à Troyes ?

Youssouf Koné (Photo by Sebastien SALOM-GOMIS / AFP)

Ecarté du groupe lyonnais depuis plusieurs semaines, Youssouf Koné n’a plus d’avenir à l’OL. A la recherche d’un nouveau défi, le latéral malien pourrait rebondir à Troyes, où il avait été prêté la saison dernière.

Il était apparu lors de la première séance ouverte au public le 7 juillet dernier et depuis, Youssouf Koné a clairement disparu de la circulation à Lyon. N’ayant pris part à aucune des rencontres amicales depuis le début de la préparation et absent des entraînements, le latéral gauche n’a plus d’avenir à l’OL malgré deux ans de contrat. Après seulement 16 matchs, l’aventure lyonnaise devrait s’arrêter là pour Koné qui doit maintenant trouver une porte de sortie.

16 matchs avec l'OL

Prêté la saison dernière à Troyes, le Malien pourrait bien reprendre la direction de l’Aube d’ici la fin du mercato estival. D’après L’Est éclair, le club troyen est à la recherche d’une doublure à Yasser Larouci suite à la blessure d’Abdu Conté. Après n’avoir rien fait pour garder Koné à l’issue de la saison dernière, l’ESTAC pourrait bien se retourner vers un joueur qui connait bien la maison. Il aura besoin de moins de temps d’adaptation et n'avait pas caché son envie de rester à l'issue de son prêt. La saison dernière, Youssouf Koné avait disputé 21 matchs avec le club alors promu, alternant le bon et le moins bon.