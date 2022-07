Après le nul contre l’Inter Milan, Cherki estime que l’OL "peut être confiant"

Buteur pour la deuxième fois dans cette préparation, Rayan Cherki a signé une entrée convaincante. S’il estime ne pas encore être au top physiquement, le Lyonnais est satisfait de la partition collective contre l’Inter Milan.

C’est ce qui s’appelle un coaching gagnant de la part de Peter Bosz. Ayant fait entrer Rayan Cherki dès le retour des vestiaires à la place de Tetê, l’entraîneur de l’OL a peut-être envoyé un message à son joueur sur la confiance qu’il pouvait lui accorder. Après seulement quelques minutes sur le terrain, Cherki a saisi cette opportunité et s’est montré opportuniste en trouvant le chemin du but pour faire le break.

"Je pense que j’ai fait une bonne rentrée. Ça faisait des mois que je n’avais pas joué. Les deux premiers matchs ont été assez compliqués physiquement. J’ai eu un creux, a-t-il avoué au micro de Canal Plus. Je bosse tous les jours énormément pour jouer ce genre de matchs, prendre énormément de plaisir et avoir un physique au top."

Ayant déjà trouvé le chemin du but contre Anderlecht, Rayan Cherki avait alors livré une partie bien moins aboutie pour ses premiers pas depuis février dernier. Samedi soir, dans le nul (2-2) contre l'Inter à Cesena, la partition a été bien meilleure même si le joueur estime n’être qu’à "80-90% de mes capacités, les semaines qui vont arriver vont être très précieuses pour moi. Il faut que je bosse encore énormément."

Cherki : "On a perdu des ballons trop vite en 2e mi-temps"

En Italie, l’OL et Cherki en ont fini avec ce mois de préparation et vont se lancer dès lundi dans celle du match contre Ajaccio. Néanmoins, le groupe de Peter Bosz a terminé sur une bonne note avec un nul certes frustrant après avoir mené 2-0 mais qui a permis de mettre en lumière certains points positifs dans le travail réalisé tout ce mois de juillet. "On a fait une très bonne première période. On a ensuite attaqué la deuxième période avec de très bonnes premières minutes. Après, on a perdu un peu trop vite les ballons collectivement, a détaillé Cherki. Il nous reste encore une semaine pour régler tout ça et être totalement prêts pour Ajaccio. On peut être confiant car on a une très bonne équipe avec des bons joueurs à chaque ligne."

L’OL aurait très certainement aimé finir sur une deuxième victoire de suite mais en rentrant à Lyon, les voyants sont bien plus au vert qu’à l’orange. Une semaine après la claque contre Willem II, ce n’était pas une mince affaire.