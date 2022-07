A une semaine de la reprise de la Ligue 1, l'OL a concédé le nul (2-2) contre l'Inter Milan. Néanmoins, à Cesena, les hommes de Peter Bosz ont livré un visage plus que convaincant, jouant leur meilleur match de la pré-saison.

Pour sa dernière avant la reprise, l’OL a été servi dans ce nul contre l'Inter Milan (2-2). En choisissant les Nerazzurri comme dernier adversaire de sa préparation, le club lyonnais souhaitait clairement un match de prestige pour répéter ses gammes et se lancer parfaitement dans cette nouvelle saison. Sur la pelouse du Stadio Dino Manuzzi à Cesena, les hommes de Peter Bosz n’ont clairement pas vécu un match amical. Il régnait un parfum de Coupe d’Europe et l’intensité mise tout au long de la rencontre l’a prouvé. Après plus d’un mois de préparation, les deux équipes ont montré qu’elles étaient prêtes physiquement et l’OL a livré un beau visage, le plus séduisant de la pré-saison.

Lacazette au four et au moulin

Face à des Intéristes positionnés en 3-5-2, les Lyonnais ont eu du mal à se positionner concernant les pistons, ce qui a permis à Lukaku de rapidement se mettre en évidence (2e), mis en échec par Anthony Lopes. Le portier lyonnais a souvent regardé le ballon passer de peu à côté de son but (25e, 28e) dans le temps fort milanais mais pour une fois, l’OL a plié mais sans rompre. Faisant le dos rond, les coéquipiers de Malo Gusto ont d’ailleurs fait la différence dans ce qui ressemblait à un temps faible à la demi-heure. Après avoir mis André Onana à contribution après 15 minutes de jeu par une frappe lourde de Tetê ou une action collective entre Lacazette et Toko Ekambi (18e), l’OL a trouvé la faille grâce à son capitaine.

Véritable métronome et facilitateur du jeu lyonnais, Alexandre Lacazette a confirmé son regain aperçu à Rotterdam. Se trouvant bien mieux avec Lucas Paquetà, "Général Lacazette" s’est jeté sur un centre du Brésilien pour marquer de la tête (1-0, 30e). Cette rencontre a au moins eu le mérite de mettre l’eau à la bouche (57e) concernant ce duo qui pourrait faire des ravages si l’ancien de l’AC Milan est toujours là au 2 septembre… Dans cette rencontre électrique (5 jaunes), les nerfs ont été mis à rude épreuve avec un Toko Ekambi qui ne s’est pas fait que des amis en Italie. Captain Lacazette s’est chargé de calmer les esprits ce qui a permis à l’OL de continuer à se montrer dangereux. Bien plus solide derrière, le club lyonnais a touché le poteau (43e) et porté le danger sur Onana (45e+1) avec une connexion Tetê - Gusto qui devient de plus en plus intéressante à droite.

Un nul au goût finalement amer

Avec ce dernier match à Cesena, Peter Bosz voulait avoir des certitudes sur le plan de jeu souhaité et travaillé depuis plus d’un mois. Que ce soit dans le pressing haut ou dans l’animation offensive, l’entraîneur néerlandais peut avoir le sourire. Le contre rapide de Paquetà et conclu par Rayan Cherki juste au retour des vestiaires (2-0, 48e) montre que l’OL peut avoir plusieurs palettes. La réduction du score de Lukaku dans la foulée avec une poussette litigieuse sur Tagliafico a ajouté un peu plus d’électricité à cette rencontre. Lopes a tenté de retarder l’échéance (52e, 59e) mais un peu plus déséquilibré avec un physique en baisse, l’OL a craqué sous un enchaînement de grande classe de Lautaro Martinez pour servir Nicolo Barella. Le piqué du milieu italien n’en a été que plus subtil (2-2, 65e).

L'OL peut regretter d'avoir vu fondre son avantage de deux buts surtout en touchant les montants comme sur la tête de Dembélé (78e). Mais comme c’est le cas depuis des années, à chaque match de prestige, les septuples champions de France ont su répondre présents.